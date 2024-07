Opposé au Croate Tomislav Pucar, le plus âgé des frères Lebrun s'est largement imposé en quatre sets, avec notamment un point extraordinaire, pour se hisser en huitièmes de finale.

Une célébration particulièrement à propos. Si Alexis Lebrun a l'habitude de se montrer très démonstratif sur chaque point gagné, celui qu'il a célébré, lundi 29 juillet, à deux longueurs seulement de sa qualification en huitièmes de finale, vaut le détour. Opposé au Croate Tomislav Pucar en 16es de finale, le plus âgé des frères Lebrun était à la conclusion d'un interminable échange, qui s'est terminé par une faute de son adversaire. De quoi faire se lever toute l'Arena Paris Sud, qui a fêté quelques points plus tard sa large victoire en quatre sets (11-9, 11-3, 11-6, 11-9).