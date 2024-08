JO de Paris 2024 : "Je me suis senti choisi" par la nature, se réjouit le Tahitien Kauli Vaast après sa médaille d'or en surf

"C'est la connexion à la nature, elle fait bien les choses, je me suis senti choisi, c'est pour ça que [la vague] Teahupo'o est si spéciale", se réjouit mercredi 7 août sur France Inter Kauli Vaast, médaillé d'or en surf, chez lui, sur le site de Teahupo'o à Tahiti. "Teahupo'o, ça a toujours été comme ça, elle [la vague] choisit les personnes qu'elle veut, je pense que j'ai été choisi", dit-il.

Il estime que "plusieurs fois ça m'a sauvé, j'ai eu les vagues qu'il fallait", avant que ce soit le "calme plat" sur l'océan, ne laissant pas à son adversaire la possibilité de prendre une vague, permettant ainsi au Tahitien de l'emporter. Il évoque le "mana", concept spirituel polynésien ancestral, d'une "énergie hyper forte, et tu le ressens tout de suite", et "Teahupo'o rejette beaucoup ce mana", dit-il. "C'est vraiment propre à nous, Polynésiens, de ressentir les choses", estime-t-il, et cette énergie exige d'arriver "avec humilité" sur le site.

Porté par "un public incroyable"

Comme ingrédient de la victoire, le surfer français évoque aussi le fait de bien connaitre le spot, situé "littéralement à trois minutes en jet ski" de chez lui, qui est l'endroit où il a appris "à surfer des grosses vagues". "Je me suis entraîné à surfer sur toutes les conditions, pour ne pas être surpris", explique le champion. Il estime également que le "fait d'avoir toute la communauté derrière et un public incroyable" a "rajouté du pep's et de la motivation" et lui a permis de l'emporter.

Enfin, Kauli Vaast précise que la veille de l'épreuve, il a regardé les exploits de Léon Marchand et de Teddy Riner, "je me suis dit : 'je peux le faire'".