Direct JO 2024 : des chances de médailles françaises en boxe et taekwondo, des matchs couperets en handball, volley et basket... Suivez la journée olympique

Douzième jour de compétition aux Jeux olympiques de Paris. Ce mercredi 7 août sera notamment rythmé par les sports collectifs : on suivra la demi-finale des volleyeurs face à l'Italie et les quarts des handballeurs et des basketteuses, tous les deux contre l'Allemagne (encore). En athlétisme, les chances de médailles françaises Cyréna Samba-Mayela (100 m haies) et Gabriel Tual (800 m) entrent en lice dans la matinée au Stade de France. Dans la soirée, Sofiane Oumiha (-63,5 kg) visera l'or en boxe. Suivez notre direct.

Des espoirs en athlétisme et de l'or espéré en boxe… Le programme de la journée. On commence par l'athlétisme et les séries de Cyréna Samba-Mayela (100 m haies, à partir de 10h15) et Gabriel Tual (800 m, à partir de 11h55), qui représentent une chance de médaille. A 15 heures, la France emmenée par les frères Lebrun affrontera le Brésil en quarts du tournoi par équipes de tennis de table. Deux Françaises (Ninon Chapelle et Marie-Julie Bonnin) seront également en lice en finale de la perche, à 18h15, tandis que Raphaël Mohamed, Wilhem Belocian, Sasha Zhoya disputeront les demies du 110 m haies à partir de 19h13. Le boxeur Sofiane Oumiha (-63,5kg) jouera l'or à 22h34, tandis que Djamili-Dini Aboudou Moindze disputera une demi-finale (22h18, +92 kg). Une médaille est aussi espérée en poursuite par équipes femmes (à partir de 19 heures). Le programme de la journée par ici, et le calendrier complet des JO par là.

Les sports collectifs (encore) à la fête ? Gros programme à Paris pour le basket et le volley et à Lille pour le handball. Dès 13h30, les handballeurs, tenants du titre, vont tenter d'écarter en quarts l'Allemagne, que la France affrontera également en basket féminin, là aussi pour une place en demi-finale. Les volleyeurs français joueront, eux, un bouillant France-Italie (20 heures) pour une place en finale, trois ans après leur titre à Tokyo.

Une première journée sans médaille mardi. Pour la première fois depuis le début de ces JO, la délégation française n'a remporté aucune médaille mardi. Julien Epaillard a terminé quatrième de la finale de saut d'obstacles en équitation, l'équipe de France de vitesse masculine a également fini au pied du podium en cyclisme sur piste, et Alice Finot, malgré un superbe record d'Europe, a également raté la médaille pour une petite place.