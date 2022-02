La Suissesse s'est imposée devant la tenante du titre, Sofia Goggia, blessée au genou il y a moins d'un mois, et la surprenante Nadia Delago.

Seize centièmes. D'un souffle, Corinne Suter a privé Sofia Goggia d'un exploit, mardi 15 février, lors de la descente des Jeux olympiques. Championne du monde de la spécialité à Cortina d'Ampezzo en 2021, la Suissesse a décroché son premier titre olympique (sa première médaille à des Jeux), en se montrant irréprochable sur les parties techniques et en faisant parler sa science de la glisse sur les parties plus plates. Après l'Américaine Lindsey Vonn, elle devient à 27 ans la deuxième skieuse à enchaîner sacres mondial et olympique en descente.

Retour (presque) gagnant de Sofia Goggia

Championne olympique en titre, impériale en Coupe du monde cette saison (quatre victoires) Sofia Goggia a presque réussi son pari de revenir au plus haut, trois semaines seulement après son entorse au genou gauche, à la suite d'une lourde chute sur le super-G de Cortina d'Ampezzo. A la surprise générale, l'Italienne Nadia Delago est parvenue à décrocher la médaille de bronze.