Programme des JO 2022 : dernière chance française en ski alpin, mass start féminine en ski de fond ... À quelle heure et sur quelles chaînes suivre les dernières épreuves de dimanche ?

Les Jeux olympiques de Pékin 2022 se terminent dimanche 20 février avec un programme plus chargé que prévu après le report de l'épreuve par équipes de ski alpin. C'est d'ailleurs ce qui ouvrira le bal à 2 heures avec des Français ambitieux qui visent une médaille. Suivront ensuite les dernières manches du bob à quatre, la finale du hockey sur glace et la mass start féminine en ski de fond avant la cérémonie de clôture prévue à 13 heures.

2 heures : ski alpin - parallèle par équipes mixtes à suivre sur France 2

C'est la plus grande chance de médaille française dimanche. Les Bleus alignent une équipe cinq étoiles avec Alexis Pinturault, Mathieu Faivre, Coralie Frasse-Sombet et Tessa Worley. Quatrièmes à Pyeongchang, les Français veulent faire mieux et monter sur le podium. Une médaille qui porterait le total français à quinze breloques, objectif annoncé avant le début de la compétition. Elle permettrait aussi à Alexis Pinturault et Tessa Worley de ne pas repartir de Pékin bredouilles. Les Bleus débuteront leur compétition face à la République Tchèque.

4h20 : bobsleigh - manche finale bob à quatre à suivre sur France 2

Dernière descente pour Romain Heinrich et son équipage. Après s'être élancé pour la troisième manche aux alentours de 2h30, le Français terminera ses Jeux à 4h20. Quatorzièmes à une seconde et demie du podium, les bobeurs français n'ont que très peu de chance de décrocher une médaille.

5h10 : hockey sur glace - finale hommes à suivre sur France 2 et France 3

Les Russes visent le doublé. Titrés en 2018 à Pyeongchang face à l'Allemagne, ils partent favoris face aux Finlandais. Deux fois finalistes mais jamais vainqueurs, ces derniers espèrent remporter une première médaille d'or en hockey sur glace. Qualifiée sans trop de difficultés face à la Slovaquie (2-0), tombeuse des Etats-Unis, la Finlande arrive plus reposée que la Russie qui a dû passer par une prolongation puis une séance de tirs au but pour se défaire de la Suède.

7h30 : ski de fond - mass start féminine (30km)

Ce sont les fondeuses qui fermeront cette XXIVe édition des Jeux d'hiver avec le 30 kilomètres libre. Delphine Claudel essaiera d'apporter une ultime médaille à la France. Tâche qui paraît très compliquée. Avec les Norvégiennes et notamment Therese Johaug en or sur le 10 kilomètres classique et le skiathlon. La Suédoise Frida Karlsson, leader du classement général de la distance cette saison, sera également à surveiller.

L'intégralité des Jeux sur France Télévisions

Lors de cette dernière journée des JO d'hiver 2022, vous pourrez aussi suivre la finale femmes du curling. Du vendredi 4 février au dimanche 20 février 2022, découvrez le programme quotidien des Jeux olympiques d'hiver de Pékin sur franceinfo: sport.

Vous pourrez suivre en direct les Jeux olympiques sur France 2 et France 3, ainsi que sur la plateforme france.tv du début à la fin des épreuves. Tous les jours, retrouvez également le magazine JO Club de 17h30 à 18h30 sur France 2, ainsi que "Tout le sport Journal des JO" de 20h05 à 20h20 sur France 3. Sans oublier l'émission "Stade 2", tous les dimanches de 20h05 à 21 heures sur France 3.