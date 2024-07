Le demi de mêlée a éclaboussé la finale face aux Fidji de son talent, samedi, avec deux essais et une passe décisive.

Un pari gagnant. Antoine Dupont s'est paré de l'or olympique, samedi 27 juillet, validant son choix de tenter le passage à 7 pour briller à Paris, quitte à faire des sacrifices. "Quand je suis arrivé le premier jour à Marcoussis, je me demandais un peu ce que je faisais là, si mon choix était le bon, de ne pas pouvoir faire le Tournoi [des 6 nations, avec le XV de France]. Ça a été beaucoup de choix qu'il a fallu faire en peu de temps, beaucoup d'engagements, beaucoup de sacrifices et d'efforts faits avec cette équipe, qui me l'a rendu si bien", a-t-il confié après son sacre.

Paris 2024 - Rugby à 7 : tous les essais de France - Fidji Les Français ont inscrit quatre essais pour s'imposer en finale du tournoi olympique face aux Fidji. (France 2)

Un titre qui va encore faire grimper la cote de popularité du demi de mêlée toulousain, en plus de garnir son armoire à trophées. "J'ai rarement entendu une ambiance comme ça au Stade de France. Sur les trois jours de tournoi, les gens ont répondu présent et ils faisaient vraiment du bruit, ils avaient envie de nous soutenir et nous, on avait envie de leur rendre, de rendre fiers tous les Français." C'est chose faite.