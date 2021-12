Rugby à 7 : la Française Anne-Cécile Ciofani élue meilleure joueuse du monde de l'année

Elle avait brillé cet été aux Jeux Olympiques sous le maillot de l'équipe de France à 7. La Française Anne-Cécile Ciofani a décroché le titre de meilleur joueuse du monde de l'année, le jeudi 9 décembre 2021. C'est la première fois qu'une tricolore remporte ce prix attribué par World Rugby, l'instance qui gère le rugby international.

À 27 ans, la native des Hauts-de-Seine figure parmi les stars de l'équipe de France et de la discipline olympique au point de décrocher l'argent olympique à Tokyo. En ce début de saison, les Françaises semblent partir sur les mêmes standards avec deux podiums lors des deux premières étapes internationales.

Sur le site de la Fédération française de rugby (FFR), Ciofani évoque une " belle surprise". " C’est quelque chose d’énorme, cela vient boucler l’ensemble du travail entrepris, poursuit-elle. C’est un grand honneur pour moi de figurer parmi ces joueuses qui ont marqué le rugby."

