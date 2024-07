Rugby à 7 aux JO 2024 : les Bleus d'Antoine Dupont dans le dernier carré après leur victoire contre l'Argentine en quarts de finale

Les premiers Bleus en lice sont toujours en course. L'équipe de France de rugby à 7 a battu l'Argentine (26-14) en quarts de finale du tournoi des Jeux olympiques de Paris 2024, jeudi 25 juillet, au Stade de France. Accrochés par les Etats-Unis (12-12) puis battus par les Fidji (12-19) en phase de poules, les hommes de Jérôme Daret ont retrouvé leur jeu au meilleur moment, pour éliminer les médaillés de bronze des Jeux de Tokyo en 2021, et leaders de la saison régulière du SVNS (compétition annuelle des nations du rugby à 7).

Paris 2024 - Rugby à 7 : Jérôme Daret : "La route est encore longue"

C'est du banc qu'Antoine Dupont a assisté au festival tricolore de la première période. Deux essais d'Aaron Grandidier et un d'Andy Timo ont donné un large avantage aux Bleus à la pause (21-0). Mais c'est bien le demi de mêlée du Stade toulousain qui a soulagé le Stade de France en inscrivant le dernier essai de la rencontre, alors que les Argentins se faisaient de plus en plus pressants pour revenir au score. Les Tricolores affronteront l'Afrique du Sud, tombeuse de la Nouvelle-Zélande un peu plus tôt, en demi-finales, samedi 27 juillet à 15h30.