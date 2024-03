Pour la deuxième compétition à laquelle participait le demi de mêlée toulousain en vue des Jeux olympiques de Paris, les Bleus ont conquis l'or, en battant la Grande-Bretagne (21-0) en finale.

"J'ai senti beaucoup de décontraction, de motivation, d'envie de repartir avec cette médaille d'or, c'était vraiment un objectif fort pour le groupe." C'est par ces mots qu'Antoine Dupont a analysé la performance du week-end de l'équipe de France de rugby à 7, lors du tournoi de Los Angeles. Après le bronze à Vancouver, les Bleus sont repartis de la cité des anges avec l'or, dimanche 3 mars. Les Bleus ont écrasé la Grande-Bretagne en finale (21-0) pour décrocher leur premier trophée depuis 2005 et marquer les esprits avant les Jeux olympiques de Paris (26 juillet-11 août).

Los Angeles : Les Bleus sur le toit du monde Revivez la cérémonie des médailles de l'équipe de France masculine de rugby à 7, vainqueure en finale du Tournoi de Los Angeles face la Grande-Bretagne. Remplaçant lors de la finale mais entré en cours de match, le demi de mêlée du XV de France, qui s'est lancé cette année dans l'aventure du rugby à 7 pour participer aux JO cet été, a déjà touché le métal dont il rêve. "En m'engageant dans ce projet olympique c'était pour aller chercher une médaille, évidemment de cette couleur (or), je savais que les mecs en étaient capables. Ça fait plusieurs saisons qu'ils progressent et que surtout, quand ils ont leur meilleur niveau, ils sont capables de battre toutes les équipes, je savais qu'il y avait ce potentiel-là."

Antoine Dupont, "le facteur X"

Les Bleus ont remporté leur premier trophée depuis 2005 et un succès au stade Jean-Bouin à Paris. Depuis, l'équipe de France masculine avait perdu six finales, dont la dernière l'an passé à Vancouver (Canada). Dans la finale, ils ont fait parler leur maîtrise pour étouffer la Grande-Bretagne (21-0). Antoine Zeghdar (7e) et Stephen Parez (9e) ont plongé dans l'en-but avant l'entrée de Dupont en seconde période, qui a offert le 3e essai à Théo Forner (13e). "Le déclic c'est qu'on a beaucoup travaillé, on a de l'expérience, et on a un facteur X avec nous", a estimé Varian Pasquet, parlant de son nouveau coéquipier.

Los Angeles : La fierté du capitaine des Bleus, Paulin Riva Sur le toit du circuit mondial avec l'équipe de France masculine de rugby à 7, le capitaine des Bleus Paulin Riva est revenu sur la finale à sens unique remportée par les Français face à la Grande-Bretagne dans le Tournoi de Los Angeles.

Désormais, Antoine Dupont va retourner au rugby à XV, avec son club de Toulouse pour retrouver le Top 14 et la Coupe des champions. Les Bleus du 7 joueront, sans lui, les tournois de Hong Kong (5-7 avril) et de Singapour (3-5 mai). Il devrait les retrouver pour la finale du circuit du 31 mai au 2 juin à Madrid.

Los Angeles : Festival d'essais des Bleues qui finissent sur une bonne note Auteure du neuvième et dernier essai des Françaises face à l'Afrique du Sud, Lili Dezou parachève le succès éclatant des Bleues qui s'adjugent la 5e place du tournoi de Los Angeles et quittent les Etats-Unis sur une bonne note.

En argent à Vancouver, les Bleues ont, elles, été en retrait à Los Angeles. Eliminées en quarts de finale par le Canada (28-19), elles terminent finalement cinquièmes après avoir connu trois podiums lors des quatre premières étapes.