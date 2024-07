Reportage Paris 2024 : à Lyon, les bénévoles des JO commencent à récupérer leurs tenues officielles

Cela devient très concret : les Jeux olympiques approchent et les 45 000 bénévoles de l'événement commencent à toucher du doigt leur mission. Depuis mardi 9 juillet, ils peuvent aller chercher leurs uniformes officiels dans des magasins Decathlon des huit villes hôtes des JO en France. À Lyon, 2 900 panoplies seront ainsi distribuées dans les 15 prochains jours.

"La panoplie est constituée de 12 articles", explique à franceinfo Laetitia Mallet, chargée de la remise des uniformes à Bron, dans la banlieue lyonnaise. Et parmi ces pièces, "vous avez le pantalon, veste, tee-shirt, chaussettes, chaussures, bob, banane et un sac. Les tee-shirts et les chaussettes sont produits en France et le reste est produit à l'étranger", détaille-t-elle.

La réserve des tenues des volontaires pour les JO à Bron, près de Lyon. (MATHILDE IMBERTY / RADIO FRANCE)

"Une opportunité à saisir"

Le bob couleur patchwork est conçu pour être reconnaissable, mais ne plaît pas à tout le monde. "Je préfère les casquettes, ça ne me va pas le bob, mais au moins on nous repère comme ça", commente Anne, une bénévole venue récupérer sa tenue. Mais pour elle, l’essentiel n’est tout de même pas dans la tenue. "Je suis en accueil billetterie aux paralympiques, à Bercy, à Paris. Comme je suis une ancienne joueuse de l'équipe de France, voir jouer les filles ça tombe bien. J'ai fait beaucoup de sport quand j'étais plus jeune et puis on rencontre les gens, je trouve que notre rôle est très important."

Pour venir aux JO à Paris, il faut en revanche s'organiser. "On paye son billet de train, alors j'ai une copine qui me loge dans le 12e arrondissement donc j'ai de la chance, je suis à une demi-heure du lieu des Jeux. Mais ça fait un peu 'suer' de payer pour être bénévole, je ne vous le cache pas", confie Anne.

Un volontaire lyonnais venu récupérer sa tenue. (MATHILDE IMBERTY / RADIO FRANCE)

Jérôme, lui, est hébergé par son entreprise, Sanofi, sur des jours libérés par celle-ci. "Je serai affecté dix jours sur les Jeux. C'est notre entreprise qui s'est occupée de nos logements et de notre transport. Je suis affecté au Stade de France pour le rugby à 7 et l'athlétisme, au cœur des Jeux avec le plus grand stade, donc ravi de pouvoir participer et aider les gens à trouver leur direction ou leur place. C'était une opportunité à saisir", témoigne Jérôme.