Reportage "Cela nous inspire beaucoup"ؘ : l'organisation de Paris 2024 scrutée de près par les équipes de Los Angeles 2028

Les bureaux de Los Angeles 2028 sont installés dans le quartier universitaire de UCLA. Après avoir présenté une pièce d’identité, l’ascenseur grimpe dans les étages d’un gratte-ciel. La porte s’ouvre sur une entrée aux couleurs du drapeau américain. Il y a des affiches de Los Angeles 1984 et des médailles de 1932, les deux précédentes olympiades organisées dans la capitale économique de la Californie.

Janet Evans, cheffe du comité des athlètes des Jeux olympiques et paralympiques de Los Angeles 2028, nous accueille. Elle est aussi quadruple championne olympique de natation aux Jeux de Séoul et Barcelone.

"On était concurrent avec Paris pour organiser 2024 et finalement nous ferons 2028, raconte-t-elle. Mais c’est drôle parce que l’on se connait très bien avec le comité d’organisation de Paris. Et tout ce que vous allez faire, je m’y intéresse depuis le début et j’adore ! Souvent on se pose des questions et dans nos échanges il y a toujours quelqu’un qui dit : 'regardez Paris, ils ont prévu ça ou ça.' Et cela nous inspire beaucoup !"

"Sauf que vous avez la Tour Eiffel et là on ne peut pas lutter. Votre ville est incroyable. On se parle beaucoup et Paris aide Los Angeles à préparer ses Jeux. " Janet Evans, cheffe du comité des athlètes des Jeux de Los Angeles à franceinfo

Los Angeles 2028 a déjà récolté un milliard de dollars d’argent privé. Les installations sportives, avec notamment le flambant neuf SoFi Stadium, qui a accueilli le Super Bowl en 2022, sont déjà construites. "Nous n’avons rien à construire, explique Janet Evans. Tout est déjà là, nous avons des stades incroyables : le Rose Bowl, le Colliseum ou l’Elysean Park. Le plus difficile sera de choisir les stades où auront lieu les compétitions. Mais on sait que l’on peut compter sur Paris pour nous apporter leurs conseils."

Personne ne doute de la capacité des Etats-Unis à organiser des Jeux réussis. Il reste encore plus de 200 millions de dollars dans les caisses de la fondation Los Angeles 1984. Le pays est aussi expert dans les Jeux paralympiques après New York 1984, Atlanta 1996 et Salt Lake City 2002.