Programme des JO 2024 : Marchand, Riner, Dicko… Des stars françaises sur tous les fronts pour une nouvelle moisson dorée ? Les rendez-vous olympiques du vendredi 2 août

Vous aviez un congé à poser durant ces JO de Paris ? Ce vendredi 2 août est peut-être la journée idéale pour le faire. Cette date pourrait être tout simplement historique pour le sport français tant il y aura des possibilités de médailles et des grands rendez-vous, du matin jusqu'à la fin de soirée. Il va falloir être réactif (ou investir dans un deuxième écran…) sur votre canapé pour ne rien rater.

Les trois épreuves à ne pas rater : BMX, décathlon, épée par équipes

Ce vendredi débutera dès 10h05 avec le 100 m, le premier des dix travaux du décathlon. En l'absence de Kevin Mayer, qui a déclaré forfait pour blessure, la meilleure chance de résultat côté tricolore se nomme Makenson Gletty, 3e des derniers championnats d'Europe. Le Français et ses adversaires poursuivront avec le saut en longueur (10h55), le lancer du poids (12h15), le saut en hauteur (18 heures) et le 400 m (20h50) pour conclure la première journée.

A la mi-journée, les épéistes de l'équipe de France hommes vont chercher à oublier leur frustration des Jeux olympiques de Tokyo. Les Bleus avaient été battus à la dernière touche (44-45) par le Japon, futur champion olympique. Yannick Borel, médaillé d'argent en individuel, Romain Cannone et Luidgi Midelton affronteront l'Egypte à 13h30, avec le statut de numéros un mondiaux et vice-champions du monde en titre.

La soirée pourrait se terminer en beauté avec les demi-finales (20 heures), puis finale (21h35) du BMX racing, format hyper spectaculaire dans lequel les Français avaient surclassé la concurrence lors des derniers Mondiaux avec un triplé. Romain Mahieu et Joris Daudet, en or et en bronze à Glasgow en 2023 seront en lice, tout comme Sylvain André, pour un possible nouveau grand frisson.

Les Français à suivre : Marchand, Riner, Manaudou

Vous vouliez du lourd ? Vous êtes servis. Cela commencera à partir de 10 heures avec le début du tournoi de plus de 100 kg en judo et la quête d'un troisième titre olympique individuel pour Teddy Riner, trois ans après le bronze acquis à Tokyo. Début des phases finale à partir de 16h00.

La soirée au bassin de la Paris La Défense Arena pourrait être tout aussi exceptionnelle, avec un enchaînement dingue. Florent Manaudou vise un quatrième podium sur le 50 m nage libre jamais vu dans l'histoire des JO (20h30). Puis Léon Marchand partira à la conquête d'un possible quatrième titre avec la finale du 200 m 4 nages, quelques minutes plus tard (20h43).

Le programme complet et les finales du jour

Sport individuel ou collectif, en extérieur comme en salle, il y en aura pour absolument tous les goûts. Les tatamis parisiens pourraient aussi vibrer des exploits de Romane Dicko (à partir de 10h00), championne du monde 2022 et en bronze chez les + de 78 kilos aux Jeux de Tokyo. L'équitation française pourrait aussi apporter un nouveau podium avec le saut d'obstacles par équipes (14h00). Troisième des Mondiaux 2023 et deuxième du test-event le 8 mai dernier, la paire Jules Bouyer-Alexis Jandard peut prétendre à une médaille sur le plongeon 3 mètres synchronisé (11h00). Boris Neveu, troisième mondial, est lui aussi candidat à une place de choix sur le contre-la-montre en kayak cross (15h30).

Les équipes de France collectives auront aussi le droit à une journée chargée avec les Bleus du football en quart de finale (contre l'Argentine, 21h00) ; ceux du volley (contre la Slovénie, 17h00), et du basket (face aux champions du monde allemands, 21h00) pour terminer la phase de groupes ; Argentine-France en handball hommes (11h00), ou encore deux matchs Etats-Unis-France femmes comme hommes en basket 3x3.

Sur quelles chaînes suivre les épreuves sur France Télévisions ?

Sur France 2, de 9h35 à 12h57, puis de 13h43 à 19h57, et de 20h40 à 23h15

Sur France 3, de 8h55 à 12h02, puis de 12h57 à 19h15, et de 19h57 à 23h50

Sur France 5, de 12h02 à 13h43, puis de 19h17 à 20h40.

Sur France.tv Paris 2024 à partir de 8h30.

Les heures de retransmission sont susceptibles d'être modifiées.