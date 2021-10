Patinage artistique : la fédération internationale lance une enquête après les propos homophobes d'un juge russe envers Guillaume Cizeron

Après les propos polémiques et homophobes de l'ancien juge russe Alexander Vedenin visant ouvertement le Français Guillaume Cizeron, partenaire de Gabriella Papadakis, la Fédération internationale de patinage a décidé de réagir.

Vendredi 22 octobre, l'International Skating Union (ISU) a publié un communiqué sur son site officiel afin d'expliquer qu'une enquête était en cours et que celle-ci "pourrait entraîner des procédures disciplinaires" à l'encontre de ceux qui pourraient proférer des remarques identiques à celle du juge russe à l'avenir. "L'ISU condamne fermement toute déclaration à caractère homophobe, raciste, discriminatoire ou préjudiciable", poursuit le communiqué. "Il n'y a pas de place pour les remarques et comportements harcelants et abusifs dans le sport et notre société."

ISU condemns reported homophobic comments.



The ISU is currently investigating the reported homophobic comments by a Coach who is not an ISU Official relating to participants of the recent Finlandia Trophy.



