Jeux olympiques de Pékin : quels sont les Français favoris au sacre ?

À la veille de la cérémonie d'ouverture, vendredi 4 février, des Jeux olympiques d'hiver à Pékin (Chine), des épreuves ont déjà débuté. Et c'est la skieuse française Perrine Laffont qui a ouvert le bal. Elle a débuté sur la piste ses qualifications. À 23 ans, la championne olympique des osses veut s'envoler vers un nouveau sacre et revivre la Marseillaise sur la plus haute marche du podium. "Je vais faire le job que j'ai à faire sur la piste et puis on verra bien jusqu'où cela nous mène", assure-t-elle aux journalistes de France 2.





Patinage artistique, biathlon... Nos athlètes ont toutes leurs chances





Les biathlètes français ont également déjà commencé la compétition avec une idée en tête : faire mieux qu'en 2018 où ils avaient récolté cinq médailles. Leur nouveau leader s'appelle Quentin Fillon Maillet qui a la lourde tâche de faire oublier le retraité Martin Fourcade. "Ça fait trois ans que je m'illustre avec de belles courses au championnat du monde sans médaille d'or, donc l'objectif, c'est d'aller chercher la médaille qui brille", affirme-t-il. Quoi qu'il en soit, nos Français ont tout le potentiel pour nous faire rêver.