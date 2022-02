Ils l'avaient qualifié de "tango entre la vie et la mort". Le programme libre de Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron aura été un tango entre le sublime et l'or, lundi 14 février. Le duo français a décroché lundi le dernier grand titre qui manquait à leur immense carrière, lors des Jeux Olympiques de Pékin. Sur l'Elégie de Gabriel Fauré, ils ont livré un récital tout en grâce et en technicité. Meilleure note des programmes libres (136,15), comme ils l'avaient été samedi sur la danse rythmique, les Tricolores se sont offert le luxe d'améliorer au passage leur record du monde.

Presque anecdotique, tant le seul bonheur qui comptait à leurs yeux était de décrocher, enfin, ce Graal olympique. Après l'argent frustrant de Pyeongchang en 2018 et quatre ans à peaufiner, dans l'ombre du Covid-19 et l'annulation de nombreuses compétitions, Papadakis et Cizeron pouvaient bien tomber dans les bras l'un de l'autre. La 11e médaille française de ces Jeux de Pékin est à eux.