Le chemin de croix de Kamila Valieva s'est achevé de la pire des manières, jeudi 17 février. Après avoir chuté sur son programme libre, la Russe a terminé à la quatrième place du concours individuel femmes de patinage artistique. La patineuse de 15 ans, visée par des suspicions de dopage, mais autorisée à participer aux JO de Pékin par le Tribunal arbitral du sport, a réalisé un programme libre entaché de plusieurs erreurs et notamment d'une chute, rédhibitoire en raison de la densité des talents lors de cette compétition.

Chute et déséquilibres

Le Boléro de Maurice Ravel n'aura pas porté chance à Kamila Valieva. Elle qui "ne rate aucun saut à l'entraînement", selon Annick Dumont, consultante pour France Télévisions, s'est manquée dès l'entame de sa prestation, étant en déséquilibre à plusieurs reprises avant de chuter une fois.

L'adolescente a obtenu la note de 141,93 sur le programme libre, cinquième meilleure marque de la compétition, pour un total de 224,09 points et termine au quatrième rang. Devant elle, ses compatriotes Anna Shcherbakova (255,95) et Alexandra Trusova (251,73) ont respectivement empoché l'or et l'argent, devant la Japonaise Kaori Sakamoto (233,13).