JO 2022 : Kamila Valieva a justifié son contrôle positif par la prise d'un médicament destiné à son grand-père

Kamila Valieva a plaidé la maladresse. La Russe doit prendre part, mardi 15 février, au programme court de l'épreuve individuelle de patinage artistique, après le feu vert du Tribunal arbitral du sport (TAS). Contrôlée positive à la trimétazidine en décembre, l'adolescente de 15 ans a évoqué devant le TAS la prise d'un "produit que son grand-père utilisait", a expliqué mardi Denis Oswald, membre permanent de la Commission de discipline du Comité international olympique (CIO).

The IOC have confirmed that the Russians will argue at the doping hearing that Kamila Valieva’s failed drugs test was due to sharing a glass with her grandfather, who was taking the heart medication in question.#Beijing2022 https://t.co/c6r1EohMO3