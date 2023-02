Les ministres Pap Ndiaye et Amélie Oudéa-Castéra, ont lancé un nouveau dispositif pour endiguer la dégradation de l'état de forme et de santé des enfants.

"L'Equipe de France des trente minutes." Tel est le nom du nouveau dispositif lancé, lundi 6 février, par Pap Ndiaye, ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse, et Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques. Tout le sport était à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) pour le lancement de ce dispositif dont l'objectif est de lutter contre la sédentarité chez les enfants

Depuis quarante ans, les capacités cardio-vasculaires des enfants ont diminué de 20 %. De plus, 17 % d'entre eux sont en surpoids. "On s'appuie sur la perspective des Jeux olympiques de Paris 2024 pour mobiliser l'ensemble de la jeunesse", a justifié Pap Ndiaye. L'objectif de ce dispositif : une heure d'activité physique par jour.