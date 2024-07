Reportage Paris 2024 : "Toute notre culture est là"... Le Parc des nations, lieu d'effervescence culturelle qui vibre au rythme des JO

S'évader à l'autre bout du monde sans quitter la capitale parisienne. Depuis quelques jours, les grandes étendues d'herbe du parc de la Villette, situées dans le 19e arrondissement de Paris, se sont transformées en Parc des nations. Installé sur les 55 hectares de la Villette, ce Parc des nations rassemble 15 délégations olympiques, qui y ont installé leur "maison", appelée, selon les pays, le "Club France", "Maison olympique du Canada", "India house" ou la "Casa Brésil" entre autres. "Pendant les Jeux, c'est notre chez-nous", sourit Nicole, bénévole de la délégation canadienne.

Dans cet espace éphémère multiculturel haut en couleur, tous les sens sont en éveil. À la maison de l'Inde, samedi 27 juillet, des musiciens, vêtus d'habits traditionnels blanc et orange, donnent le rythme à l'aide de percussions pour souhaiter la bienvenue aux visiteurs. Le public présent se joint à eux pour danser, chanter et agiter le drapeau national. "Namasté, welcome to India", accueillent les hôtesses. À l'intérieur, des artisans exposent leur savoir-faire, et notamment celui du métier à tisser. Entre deux stands, des odeurs d'épices se mélangent.

India House Journée d'ouverture India House - Parc des nations (APOLLINE MERLE / FRANCEINFO SPORT)

Les spectateurs venus en nombre – tous les billets ont été vendus pour la journée – attendent surtout la prestation du chanteur indien, Shaan, véritable star dans son pays. "C'est juste dingue de pouvoir le voir ce soir", sourit Sweta, spectatrice indienne de 33 ans, installée en France depuis dix ans. La "Shaan-mania" se confirme dès son arrivée sur scène, où la foule s'embrase, se colle brusquement à la scène, chante d'une même voix et sautille au rythme des morceaux.

"Tout est très représentatif du pays. Toute notre culture est là. Cette maison de l'Inde est un lieu de rassemblement, pour la famille et les amis", témoigne Sweta, venue avec ses proches. Et pour vivre l'esprit olympique différemment, et à moindre coût, voire gratuitement pour certaines maisons. Au-dessus des convives trônent des portraits des médaillés olympiques indiens, dont celui de Neeraj Chopra, premier champion olympique indien en athlétisme. Mais tous ne sont pas encore connus du public, pourtant à majorité d'origine indienne.

Un concept qui se développe depuis 2012

Si d'autres délégations ont posé leurs valises dans divers quartiers de Paris, ce Parc des nations est inédit dans l'histoire des Jeux olympiques. "D'ordinaire, les délégations sont un peu éparpillées dans les villes hôtes. Mais nous avons voulu l'inclure au projet célébration de Paris 2024 et personnaliser le slogan 'Ouvrons grand les Jeux'", explique Benoit Timbert, manager des opérations à Paris 2024 en charge du projet.

Avant Londres 2012, les maisons des délégations étaient réservées aux athlètes et à leurs proches pour y célébrer les médaillés dans un cadre plus intimiste. Depuis, si cela reste l'objectif principal, toutes les maisons se sont progressivement ouvertes au grand public afin de faire découvrir leur nation et leur culture. "C'est une mini-exposition universelle", plaide Benoit Timbert.

Jamais ces délégations n'ont eu autant d'espace. C'est même la première fois pour l'Inde, qui n'avait jamais connu un tel dispositif auparavant. Et pour cause, le pays asiatique a de grandes ambitions. "L'Inde souhaite accueillir les Jeux olympiques à l'avenir. Nous voulons donc montrer que nous sommes prêts à relever ce défi. Nous voulons que les fans des Jeux olympiques viennent découvrir notre pays, sa culture, son patrimoine, mais aussi ses atouts en termes de technologie", aspire Siddharth Shanker, porte-parole du lieu. Entre sa programmation très riche en animations culturelles, et son décor grandiose monté de toutes pièces, l'Inde n'a en effet pas lésiné sur les moyens déployés (les montants des installations et de la location des espaces n'ont pas été communiqués).

Les savoir-faire indiens sont présentés à la Maison de l'Inde. Ici, un père et sa fille travaillent sur un métier à tisser, utilisé pour fabriquer des tenues traditionnelles. (APOLLINE MERLE / FRANCEINFO SPORT)

"Nous voulons montrer au monde ce que le Brésil a de mieux à offrir, présente à son tour Mariana Raad, l'une des personnes en charge de la Casa Brésil. Nous proposons donc des animations pour découvrir la culture, la nourriture et la musique brésilienne." Et les premiers visiteurs n'ont pas été déçus. Pour lancer la quinzaine, les organisateurs ont proposé une représentation de samba, de quoi faire danser le public à coup sûr, même sous un ciel gris et humide. "Le lieu est parfait. Il y a tout du Brésil, l'ambiance, la samba, du beach-volley, les références, la gastronomie", savoure Paulina, une Brésilienne de 29 ans vivant à Paris depuis plusieurs années, avec un açaï – une glace brésilienne – à la main.

Parc des nations - Brésil Parc des nations - Brésil - Ouverture (APOLLINE MERLE / FRANCEINFO SPORT)

Avec ses amies brésiliennes qui ont fait le déplacement pour les JO, elle compte revenir plusieurs fois en fonction de la programmation et en profiter pour découvrir d'autres maisons. "C'est l'avantage de ce lieu, il permet aux visiteurs de découvrir plusieurs pays et d'en apprendre plus sur eux", se réjouit Nicole, bénévole à la Maison olympique du Canada, qui est partante de "conserver l'idée pour les prochains Jeux". Si le projet venait à soulever la ferveur populaire, le CIO pourrait s'en inspirer pour les prochaines éditions. Alors que les files d'attente ne désemplissaient pas devant certaines maisons, Brésil et Inde en tête lors de cette première journée, l'initiative semble déjà faire l'unanimité.

