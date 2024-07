Reportage "Là, on fignole..." : comment le Club France se prépare à accueillir athlètes, journalistes et supporters à la Villette pendant les Jeux olympiques

Les épreuves n’ont pas encore débuté, c’est le calme avant la tempête sur les sites olympiques. Sauf au Club France, quartier général des Bleus : c'est ici que seront notamment célébrés les médaillés pendant les Jeux olympiques de Paris. Cet espace de 15 000 mètres carrés installé dans le parc de la Villette, dans le 19e arrondissement de Paris, ressemble depuis plusieurs jours à une petite fourmilière.

Des ouvriers casqués s'affairent, les perceuses montent les stands, des câbles sont tirés, les accréditations sont délivrées sous le regard des vigiles... Pas de doute : l'heure est aux derniers préparatifs. D'ailleurs, preuve de l'imminence des JO, les athlètes se plient désormais aux obligations médiatiques imposées par le CNOSF, le Comité national olympique et sportif Français.

franceinfo, radio officielle des Jeux Olympiques de Paris 2024, a installé un studio au coeur de la Grande Halle de la Villette. (FREDERIC WITTNER / FRANCEINFO)

"Tout le gros œuvre est fait"

Mais les bruits d'outils l'indiquent : il reste encore pas mal de travaux dans la maison des Bleus. Ce sont les dernières finitions, avant le grand jour. "Tout le gros œuvre est fait, tout ce qui doit être bâti est bâti. Là, on fignole, on fait les derniers réglages, les derniers coups de pinceau, les derniers coups de tournevis...", détaille Arnaud Courtier.

Le directeur, très occupé, de ce club France hors norme qui prend vie sous la Grande Halle de la Villette, prend une pause et regarde le travail déjà effectué : "C'est un gros chantier, ces trois semaines de montage. Enfin, voilà, beaucoup de choses qu'on ne verra plus si c'est bien fait quand on sera opérationnel. Mais effectivement, c'est énormément de matériel et beaucoup de gens qui travaillent", souligne-t-il.

"Ce sont plusieurs centaines de personnes qui y ont contribué. Ce sont des tonnes de matériel, des kilomètres de câbles, de fibre optique..." Arnaud Courtier, directeur du Club France à franceinfo

L’auditorium du club France est le seul endroit où tout est déjà prêt. "Merci à toutes et à tous d'être avec nous", entend-on dans les enceintes. Depuis lundi 22 juillet, chacun prend ses marques, peu à peu. À commencer par les athlètes tricolores : conférences de presse, passages devant les nombreux micros et caméras... Le jeune Andy Timo de l’équipe de France de rugby à 7 ne cache pas sa surprise : il confie n'avoir jamais vu autant de micros tendus en même temps.

2 500 journalistes accrédités, 72 conférences de presse prévues

A la Grande Halle de la Villette, quelque 2 500 journalistes sont accrédités, et pas moins de 72 conférences de presse sont prévues avant le début des épreuves. Et, JO oblige, tout est chronométré. Or, le timing très précis doit être respecté, comme le souligne Julien Condon, team manager : "Il y a une heure de départ du village, une heure d'arrivée ici, une heure de début de conférence et une heure précise de départ. Les joueurs sont briefés depuis quelques jours déjà sur tout ce parcours, de manière à ce qu'ils puissent visualiser les choses avant de se retrouver dans le vif du sujet."

Stands, studios, scène et buvettes dans une ambiance olympique attendent les supporters français au sein du Club France, à la Grande Halle de la Villette. (XAVIER ALLAIN / FRANCEINFO)

Le "vif du sujet", comprenez : revenir la médaille autour du cou, comme Nedim Remilli, de l'équipe de France de handball. "Bien sûr qu'on adorerait venir au club France faire une grande fête ! On a marché 200 à 300 mètres pour arriver ici et on a vu à quel point ce club allait être énorme. Évidemment qu'on a envie de revenir ici, avec la médaille d'or, et de pouvoir célébrer ça avec tous les Français et tous les supporteurs qui sont là !", espère-t-il. Jusqu'à 25 000 supporters français sont autorisés sous la Grande Halle, d'après les jauges prévues pour l'occasion.