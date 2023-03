Reportage Paris 2024 : 100 ans après les Jeux de 1924, la piscine Georges-Vallerey retrouve son costume olympique

Cette piscine, située dans le 20e arrondissement parisien, a été construite à l’occasion des Jeux de Paris en 1924. Un siècle plus tard, l'équipement refait peau neuve pour faire office de site d’entraînement des JO 2024, avant d’accueillir de nouveau les baigneurs parisiens.

Malgré les barrières métalliques qui délimitent la zone de travaux, les voitures de chantier garées en enfilade et l’imposant préfabriqué situé devant l’entrée de la piscine Georges-Vallerey, une chose ne passe pas inaperçue. Les anneaux olympiques trônent sur la façade du bâtiment, preuve du caractère tout particulier de l'infrastructure. Construite pour les Jeux olympiques de 1924, la piscine Georges-Vallerey, située dans le 20e arrondissement de Paris, sera, avec le stade Yves-du-Manoir pour le hockey sur gazon, l’un des deux sites de cette époque réutilisée pour les Jeux de 2024.

Le bassin de Tarzan

Il y a cent ans, cette piscine a été le théâtre de plusieurs exploits sportifs, dont ceux de l'Américain Johnny Weissmuller, triple médaillé d'or olympique sur les 100 mètres, 400 mètres et relais 4 × 200 mètres nage libre. Ce dernier incarnera plus tard Tarzan au cinéma et rendra le cri de l’homme de la jungle légendaire. Première "piscine olympique" avec un bassin de 50 mètres, elle fait aussi figure de pionnière en 1924 en striant le rectangle de lignes d’eau.

Image de la piscine Georges Vallerey à Paris, en 1924, pendant les Jeux olympiques. (AFP)

Un lieu fort en histoire qui n’accueillera pas de nouveau les épreuves de natation course en 2024 – les gradins étant trop petits – mais qui sera toutefois utilisée comme site d’entraînement, avant d’être laissée en héritage aux Parisiens.

A l’intérieur, chaque pièce ou couloir se trouve en travaux, à l’exception des vestiaires. Des lumières d’appoint ont été installées, éclairant les sols et les murs encore bruts, des tuyaux noirs sortent de terre et du plafond ou parfois même de tranchées, et une cinquantaine d’ouvriers s’activent pour terminer les travaux dans les temps, soit d’ici à fin janvier 2024. A l’étage, une fois passés les sanitaires et le pédiluve, la piscine olympique se dévoile, dépourvue de son toit depuis janvier, laissant apparaître le ciel grisâtre de Paris et s’engouffrer le froid hivernal.

Les travaux de la piscine Georges-Vallerey (20e arrondissement parisien) ont débuté en août 2022 et devraient se terminer à la fin de l'année 2023. Ici, la vue dégagée du bassin olympique, sans toiture, le 3 mars 2023. (APOLLINE MERLE / FRANCEINFO: SPORT)

La couverture du toit représente la plus grosse partie du chantier, confié à AIA Architectes pour la maîtrise d’ouvrage, et piloté par Romain Viault, du cabinet Architecte(s). "Le toit rétractable, qui permet de s’ouvrir l’été, n’a été ajouté qu’à la fin des années 1980 pour optimiser son usage, explique Flavie Anet, adjointe à la cheffe du pôle pilotage et expertise du service de l’équipement, à la direction Jeunesse et sports de la ville, qui a revêtu son gilet jaune, son casque et ses chaussures de chantier pour la visite. Le mélèze d'origine va être remplacé par du Douglas issu de forêts éco-certifiées des Vosges et du Jura, et la couverture sera en polycarbonate, un matériau léger, isolant et translucide. La nouvelle charpente sera posée fin mars." Cette rénovation, d'un montant total de 12,5 millions d'euros, est financée par la Ville de Paris et la Solideo, à hauteur de 50 % chacun.

Une piscine en héritage

L'investissement entre bien évidemment dans le projet olympique, mais aussi dans un objectif plus large de legs aux Parisiens. Afin de répondre à cette volonté d'héritage des Jeux, projet fort de la candidature de Paris 2024, plusieurs autres aménagements sont actuellement en cours : l'amélioration de l’accessibilité avec notamment la création d’un chenil à disposition des usagers malvoyants, la rénovation du système de ventilation afin d’améliorer la qualité de l’air et de la modernisation de l’éclairage afin de réduire de 40 % la consommation énergique du lieu.

La charpente a été déposée en janvier et la nouvelle sera installée fin mars. Ici, la vue du bassin olympique depuis le toit de la piscine, le 3 mars 2023. (APOLLINE MERLE / FRANCEINFO SPORT)

"À travers ce projet de rénovation, il y a aussi une ambition environnementale et sociale très forte", soulève Flavie Anet. Derrière cette intention, la ville de Paris s'engage à "réemployer ou recycler 90 % des déchets produits (fer, gravats, etc.) grâce à des filières spécifiques" et à réutiliser "10 % en masse des éléments déconstruits et déposés" lors des travaux.

Pour répondre à cet objectif, le bois de l'ancienne charpente sera valorisé pour fabriquer du mobilier et de la signalétique qui seront installés dans la piscine rénovée. Une autre partie, l'équivalent de 6 m3 de bois, a été donnée par la ville de Paris à l'association Extramuros, une menuiserie solidaire, qui réemploie des matériaux. Enfin, pour satisfaire au volet social, "près de 10 000 heures d'insertion sont prévues" pour des personnes rencontrant des difficultés d'insertion socioprofessionnelle, note encore la ville de Paris.

Si la fin des travaux est prévue pour fin 2023, les Parisiens devront encore attendre avant de pouvoir enchaîner les longueurs à Georges-Vallerey. Sa remise en marche pour les particuliers interviendra après les Jeux olympiques de Paris, courant mars 2025, au même tarif qu'avant sa fermeture à l'été 2022.