Reportage "Je suis juste trop excitée d'être ici" : les premiers athlètes arrivent au village olympique

Le monde entier se réunit en Seine-Saint-Denis. Si la cérémonie d'ouverture des JO se déroulera vendredi 26 juillet, le ballet des délégations a déjà commencé. Les athlètes prennent déjà leur quartier au village olympique, qui a ouvert ses portes jeudi en Seine-Saint-Denis. Depuis jeudi matin, les délégations les plus importantes -États-Unis, Chine, Grande-Bretagne et Australie- sont impressionnantes à observer avec leur logistique : les vans, les bagages et le staff qui les encadre.

Mais derrière eux, dans la file d'attente, il y a aussi Tatiana, qui a des étoiles dans les yeux, un grand sourire et qui regarde partout autour d'elle. Cette nageuse moldave de 26 ans vit ses deuxièmes Jeux, mais elle n'était jamais venue en France. "Ça va être sans aucun doute mieux qu'à Tokyo. Parce que c'est Paris et que je ne suis jamais venue ici, donc je veux découvrir. Je suis juste trop excitée d'être ici."

"C'est vraiment l'esprit des JO"

La délégation moldave de Tatiana est représentée par seulement 26 athlètes, soit 20 fois moins que les Français. La délégation d'Azerbaïdjan, elle, compte 48 sportifs qui arrivent avec le même enthousiasme presque enfantin. "On est très excités, confie un membre de cette délégation. C'est très agréable d'être ici. On espère que tout va bien se passer parce que pour nous, c'est très important de réussir ici."

🥇 Le Village olympique dans le nord de Paris a officiellement ouvert ses portes jeudi matin, à 8h00 heure locale. Des membres des délégations australiennes, argentines, brésiliennes et kényanes arrivent aux alentours de 10h du matin #AFPVertical ⤵️ pic.twitter.com/0WlQ5ZRqPP — Agence France-Presse (@afpfr) July 18, 2024

Désormais, chacun découvre son bâtiment, sa chambre, son espace de vie aussi. Joy, venue de Taïwan, est émerveillée: "Le village est super. Tout le monde s'installe, chaque pays a mis sa décoration sur son bâtiment et ça, c'est vraiment l'esprit des Jeux olympiques." Joy s'est dirigée ensuite vers le restaurant des athlètes, qui avec ses 3 300 places assises est l'un des plus grands du monde. Et paraît-il que la nourriture est délicieuse, selon un membre de la délégation britannique.