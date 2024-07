Reportage "Il va y avoir de l'ambiance !" : à Bruxelles, un train spécial JO pour emmener à Paris les supporters belges

Les Jeux de Paris ressemblent déjà à un succès, avec du monde dans les salles, les stades, au bord des piscines et aussi devant la télévision pour regarder les épreuves. Un engouement indéniable, également visible dans les pays limitrophes de l'Hexagone, comme en Belgique par exemple, où un train spécial JO a été mis en place par la SNCB, la Société nationale des chemins de fer belges. Pendant toute la période olympique, il relie Bruxelles à Paris pour un tarif plus abordable que l'habituel Eurostar, qui fait toute l'année le trajet entre les deux capitales.

Au départ de ce train baptisé EuroCity, sur le quai n°7 de la gare du Midi à Bruxelles, la famille Belbeaume est en avance et au grand complet. Ils sont six à partir deux jours pour assister aux compétitions. "On va voir trois disciplines : le waterpolo, le hockey et la gymnastique", sourit Chloé.

"C'est exceptionnel ! C'est probablement la seule fois où on pourra se rendre aux Jeux olympiques sans prendre l'avion." Michel Belbeaume à franceinfo

Un départ deux fois par jour

Le train EuroCity part deux fois par jour direction Paris. Le trajet est plus lent que l'Eurostar mais beaucoup moins cher. "C'est plus économique en famille, puis Paris en voiture, c'est inaccessible", ajoute la maman, Françoise.

À bord du train, Max et Jérôme, deux Bruxellois, ont déjà pris place. "On va voir le hockey parce qu'on est tous les deux joueurs de hockey. On va voir jouer l'équipe des femmes, les Red Panthers. Belgique-France, ça va être pas mal ! Ce sont leurs premiers JO et elles ont quand même un vague espoir de médaille. Il va y avoir de l'ambiance !", assurent-ils.

Les deux supporters espèrent voir de nombreuses médailles belges, en hockey sur gazon bien sûr, presque un sport national ici. Ils parient aussi sur le cyclisme pour les épreuves de course en ligne, après les deux médailles belges en contre-la-montre masculin (Evenepoel en or et van Aert en bronze).