Reportage Après Paris 2024, le mobilier du village olympique donné à l'association Emmaüs

C'était l'un des engagements de Paris 2024 : donner une seconde vie à tout le mobilier utilisé pour les Jeux olympiques et paralympiques. Voilà déjà un premier exemple avec ce don massif à Emmaüs : 54 000 pièces qui étaient au village olympique des athlètes, à Saint-Denis, et qui sont destinées désormais à l'association. Les derniers sportifs ont quitté les lieux le 10 septembre et depuis, c'est le grand déménagement, avec un véritable travail à la chaîne qui s'opère.

Les 800 manutentionnaires mobilisés travaillent sous la direction de Laurent Michaud, le directeur. "On retire les lits, les canapés, les tables basses, les tables de chevet. Il faut être coordonnés et organisés malgré un temps extrêmement court."

Ils ont six semaines pour tout débarrasser avant que les clefs ne soient rendues à la Solideo, la société de livraison des ouvrages olympiques. Et tout ce matériel, il faut le transporter et le stocker. C'est la mission de la fondation CMA CGM qui a mis à disposition 400 camions. "C'est un engagement sur trois ans parce qu'Emmaüs n'avait pas la capacité de recevoir autant d'équipements d'un seul coup, explique Marion Dupuis, responsable de la CMA CGM. On va faire les transports de manière très régulière, toutes les semaines, tous les mois."

Des lits à 30 euros, des tables à 15 euros

Le mobilier arrive ensuite chez des familles à la rue qui accèdent pour la première fois à un logement pérenne, ou alors, il est revendu dans un des 112 centres Emmaüs partout en France. Pour un lit, par exemple, il faut compter une "trentaine d'euros, une table aux alentours de 12 ou 15 euros, un fauteuil à une vingtaine", détaille Gwendoline Lafarge, responsable chez Emmaüs.

Des produits "de qualité qui ont été désignés, créés pour l'événement et utilisés par des athlètes. Donc avec une ergonomie hyper développée." Ces 54 000 pièces représentent l'équivalent d'un an à deux ans de dons pour l'association Emmaüs.