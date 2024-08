Paris 2024 annonce "des grandes braderies" pour s'acheter les chapeaux ou drapeaux utilisés pendant les Jeux

Le comité d'organisation prépare depuis plusieurs années la réutilisation de millions d'objets nécessaires aux compétitions. Plusieurs braderies seront ainsi organisées partout en France pour se procurer certains articles phares de ces olympiades.

Les Jeux ne sont pas terminés que certains spectateurs commencent déjà à arracher des panneaux signalétiques avec le logo Paris 2024. Un souvenir gratuit. Le geste n'est pas très citoyen, mais il amuse Caroline Louis, manager économie circulaire au sein du comité d'organisation des Jeux. "Grâce à leur contribution, on devrait encore faire moins de gaspillage. On s'attend aussi à ce que d'autres découpent des bouts de moquettes ou de toiles", sourit celle qui doit réduire le plus possible la quantité de déchets à l'issue des compétitions olympiques et paralympiques. "90% des équipements sont loués. Le reste comme les filets de volley ou les chaises d'arbitre seront offerts à des clubs sportifs", précise Caroline Louis à franceinfo. Le ballon de rugby d'Antoine Dupont et les lignes d'eau entre lesquelles Léon Marchand a nagé vont donc se retrouver entre de nouvelles mains... chanceuses.

En tout, pour la tenue de ses activités, Paris 2024 utilise 6 millions de produits et d'équipements."Notre stratégie de réemploi va se traduire aussi dans de grandes braderies à l'issue des Jeux, à partir du 15 septembre et jusqu'à mi-octobre, sur tout le territoire français. Vous pourrez y retrouver des éléments iconiques à prix cassés comme le bob des volontaires, la serviette mise à disposition des athlètes pendant les épreuves, aux drapeaux hissés lors des cérémonies." Ces braderies se veulent populaires et festives dans la logique "d'ouverture des Jeux" vantée par Paris 2024. Les lieux ne sont pas encore précisés, mais on pourrait imaginer des stands de surplus à la grande braderie de Lille ou de la Croix-Rousse à Lyon qui coïncideraient avec la fin des jeux paralympiques.