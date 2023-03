Projet de loi olympique : l'Assemblée nationale adopte un article controversé sur la vidéosurveillance algorithmique

L'article 7 du projet de loi sur les Jeux olympiques prévoit la possibilité d'expérimenter, dès la promulgation de la loi, l'analyse au moyen d'algorithmes d'images de caméras de surveillance.

Des JO sous surveillance. L'Assemblée nationale a approuvé, jeudi 23 mars, le recours à de la vidéosurveillance dite "intelligente", basée sur des algorithmes, que l'exécutif veut expérimenter avant et pendant les Jeux olympiques 2024, malgré les craintes de dérives sécuritaires de la gauche.

Adopté avec 59 voix pour (majorité présidentielle, Les Républicains, Rassemblement national) face à 14 contre (Nupes). L'article 7 du projet de loi sur les Jeux olympiques prévoit la possibilité d'expérimenter, dès la promulgation de la loi, l'analyse au moyen d'algorithmes d'images de caméras et de drones lors de grands événements, afin d'alerter les autorités sur des faits et gestes potentiellement à risque.

Par ailleurs, les députés écologistes, socialistes et "insoumis" se sont insurgés contre l'adoption d'un amendement cosigné par des élus RN et MoDem, et sous-amendé par d'autres de la majorité, lors de l'examen du projet de loi.