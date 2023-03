Paris 2024 : missions, conditions, dates... Six questions pour savoir comment devenir volontaire lors des Jeux olympiques et paralympiques

La campagne de recrutement des bénévoles débute mercredi. Les organisateurs ont un objectif de 45 000 volontaires à recruter pour les Jeux olympiques et paralympiques.

Vivre les Jeux de l'intérieur, voilà l'un des arguments phares du Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 (Cojop). À partir du mercredi 22 mars, et jusqu'au 3 mai, les organisateurs lancent leur campagne de recrutement des volontaires. Une seule phase d'appel à candidatures permettra de recruter les 45 000 bénévoles attendus par Paris 2024, dont les deux tiers environ seront affectés sur les Jeux olympiques. Inscription, marche à suivre et missions, franceinfo: sport vous propose un guide complet pour participer à la campagne.

Quelles sont les missions des volontaires ?

Les missions des volontaires des Jeux olympiques et paralympiques sont réparties en trois grandes catégories. Premièrement, l'accueil, l'orientation, les renseignements et l'assistance qui concerneront "les athlètes, les médias ou les spectateurs", comme le précise Alexandre Morenon-Condé, directeur délégué en charge de la planification et des opérations RH des Jeux.

Des volontaires sont aussi attendus autour de la performance sportive (35 %), sur les sites de compétition. Cela rassemblera les médecins, les vétérinaires (pour les chevaux lors des épreuves d'équitation), les ramasseurs de balles, les pôles statistiques lors des épreuves, l'accompagnement des chronométreurs officiels, ou encore l'assistance des athlètes dans leurs espaces sur les sites de compétition entre autres. Enfin, les 5 % restants servent de soutien à l'organisation, comme la distribution des accréditations ou des uniformes aux bénévoles, etc.

Quelles sont les conditions à remplir ?

Pour avoir une chance de figurer parmi les volontaires des Jeux, trois conditions essentielles sont à remplir : avoir 18 ans au 1er janvier 2024, parler français et/ou anglais couramment, et être au moins disponible 10 jours pour les Jeux olympiques et/ou paralympiques. La campagne de volontaires est ouverte à tous, avec un objectif de parité affiché par les organisateurs.

"Il n'est pas obligatoire de parler le français et l'anglais, mais au moins l'un ou l'autre. Si vous parlez d'autres langues, vous pourrez le mentionner avec votre niveau dans le formulaire", complète Alexandre Morenon-Condé, en charge de la campagne des volontaires. "Il n'est pas nécessaire d'avoir des connaissances sur les sports olympiques et paralympiques ou une expérience sur d'autres événements sportifs en tant que bénévole. Mais cela vous sera demandé pour nous permettre d'aiguiller les profils", poursuit-il.

Comment candidater ?

Pour envoyer sa candidature, un formulaire en ligne est à compléter par le candidat sur le site paris2024.org. Les informations personnelles seront demandées (identité, lieu de résidence, âge etc.). Un questionnaire d'orientation est ensuite à remplir pour comprendre la personnalité du candidat et l'orienter vers les bonnes missions. Un taux de comptabilité en pourcentage pour chaque mission sera ensuite transmis aux candidats à titre indicatif. "Le candidat sélectionnera les missions qui l'intéressent. Il ne sera donc mobilisé que sur les missions sur lesquelles il a souhaité être", assure Alexandre Morenon-Condé.

Page de la plateforme d'inscription à la campagne de volontaires pour les Jeux olympiques et paralympiques. (Capture d'écran Paris 2024)

Les disponibilités seront aussi demandées pour la période des Jeux olympiques et paralympiques ainsi qu'en amont de l'événement. Les organisateurs ont besoin de volontaires lors de missions de préparation comme pour les épreuves tests, ou la délivrance des accréditations quelques semaines avant les Jeux. Les candidats doivent également indiquer leurs préférences de lieux d'affectation. "Ils ne seront jamais mobilisés sur une zone qu'ils n'ont pas indiquée", assure Alexandre Morenon-Condé. Un petit encadré vous demandera également vos motivations à devenir volontaire.

Par ailleurs, ce formulaire vous permet de candidater au programme des volontaires de Paris 2024 ainsi qu'à celui de la ville de Paris, si vous le souhaitez. Il s'agit d'un "programme complémentaire", qui recrutera 5 000 bénévoles supplémentaires. Ceux-ci auront des missions d'accueil, d'animation et de logistique sur les sites de compétition, sur les lieux de fêtes organisées sur l'ensemble de la capitale ainsi que dans le centre média de la ville.

Quelles sont les conditions de bénévolat sur place ?

Chaque volontaire effectuera sa mission huit heures par jour en moyenne. "Il pourra y avoir quelques exceptions, par exemple pour ceux qui seront sur le tennis, où les missions peuvent s'étendre jusqu'à 10 heures par jour", précise Alexandre Morenon-Condé. "Un repos raisonnable de 11 heures minimum entre deux jours de travail" sera respecté ainsi "qu'un jour de repos par semaine" au minimum.

Les transports en commun locaux ainsi "qu'un repas du déjeuner ou du dîner" seront à la charge des organisateurs pour chaque volontaire. En revanche, ce dernier devra gérer son propre hébergement, comme cela est traditionnellement le cas sur les Jeux d'été. Par ailleurs, être accrédité comme volontaire n'offre pas la possibilité d'accéder aux compétitions, sauf si la mission a lieu au plus près des athlètes.

Quand les réponses seront-elles données ?

Que vous soyez retenus ou non, un mail à l'automne 2023 sera envoyé aux intéressés sur la suite qui sera donnée à leurs candidatures. Ces dernières seront d'abord triées par un algorithme, avant que les équipes de Paris 2024 ne vérifient et affinent les affectations de chaque candidat. Si l'ensemble du processus se fait en ligne, les organisateurs pourront appeler certains candidats pour préciser certains éléments de la candidature : l'adaptation possiblement nécessaire aux bénévoles en situation de handicap ou la vérification de compétences spécifiques, linguistiques ou médicales par exemple.

Quand la mission de volontaire débutera ?

Avant toute chose, les volontaires recevront une formation. Une première partie s'effectuera en ligne afin de donner "des informations générales, et de les acculturer aux Jeux", souligne Alexandre Morenon-Condé, avant une seconde partie "sur les sites où ils seront affectés pour découvrir l'environnement, comprendre comment va s'exercer leur mission". La totalité de la formation durera entre une ou deux journées maximum. Toutefois, les premières missions de volontaires débuteront dès cet été pour les premières épreuves tests. Les autres missions débuteront autour de l'ouverture du village des athlètes en juillet.