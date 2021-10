Paris 2024 : les Jeux paralympiques, "c'est quelque chose d'incroyable pour notre pays", selon le nageur Théo Curin

Les Jeux paralympiques à Paris en 2024, "c'est quelque chose d'incroyable pour notre pays", témoigne sur franceinfo jeudi 28 octobre Théo Curin, nageur paralympique et parrain de Sport en Seine, le premier festival international destiné à imaginer l'avenir du sport, organisé par franceinfo, l'Équipe et France Télévisions.

À 1 000 jours de l'ouverture des Jeux olympiques, le 26 juillet, Théo Curin estime qu'organiser les Jeux paralympiques est "un bel outil" pour développer les sports paralympiques et changer l'image du handicap dans la société française. "On fait de gros progrès sur le handicap et la différence, on voit de plus en plus de personnes en situation de handicap dans des séries, des films", constate le nageur, médaillé d'argent aux championnats d'Europe handisport, sur 200m nage libre, en 2016. "On est sur la bonne voie."

Mieux médiatiser les Jeux paralympiques

Selon lui, organiser les Jeux olympiques et paralympiques en même temps serait contre-productif et "difficile", voire même "infaisable". "La bonne solution serait de mieux médiatiser" les Paralympiques, selon lui.

Le doute persiste sur sa participation sportive aux Jeux de Paris. Théo Curin était absent à Tokyo, considérant qu'il était désavantagé, du fait de son handicap, dans la catégorie paralympique dans laquelle il pouvait concourir. En revanche, il assure à franceinfo vouloir "participer d'une manière ou d'une autre" aux Jeux de Paris.