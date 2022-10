Paris 2024 : le ministre des Transports Clément Beaune reconnait un "retard sur l'accessibilité des transports", en marge de la journée paralympique

Le ministre des Transports, Clément Beaune, a fait état du "retard sur les objectifs en matière d'accessibilité dans les transports" et de "la nécessité de mettre les bouchées doubles" en marge de la journée paralympique organisée à Paris, samedi 8 octobre.



"Il faut dire les choses honnêtement : on est retard sur nos objectifs d'accessibilité dans les transports et les gares en particulier", a-t-il dit devant la presse, à moins de deux ans des Jeux paralympiques.

Un "comité des mobilités" se réunira toutes les six semaines

"Il faut qu'on accélère. Les Jeux olympiques et paralympiques, c'est l'occasion [...] de renforcer les choses et de montrer qu'on est capable aussi d'avoir des solutions innovantes", car "on ne peut pas tout mettre tout de suite en accessibilité", a expliqué le ministre, aux côtés d'Andrew Parsons, président du comité international paralympique (IPC).

Il y aura notamment un "service de taxis et de navettes", a confirmé le ministre des Transports. Les nouvelles lignes et gares seront toutes en accessibilité. Il a aussi mentionné le nouveau "comité des mobilités", annoncé par l'Elysée la semaine dernière, qui "se réunira toutes les six semaines" pour faire le point sur la question cruciale des transports en général pour les Jeux. Dans une circulaire, la Première ministre Elisabeth Borne a annoncé qu'un délégué interministériel à l'accessibilité sera désigné prochainement.