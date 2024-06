Paris 2024 : la répétition de la cérémonie d'ouverture prévue lundi est reportée en raison du fort débit de la Seine

A près d'un mois du début des Jeux, la répétition de la cérémonie d'ouverture qui devait se tenir lundi avec toute la flotte de bateaux a été reportée en raison du fort débit de la Seine, a appris l'AFP auprès de la préfecture de la région Ile-de-France, vendredi 21 juin.

Une répétition s'est tenue avec succès lundi, mais celle qui était programmée le 24 juin est la troisième à être reportée à cause des fortes pluies. Le débit du fleuve était vendredi environ cinq fois plus élevé qu'en période estivale classique, ce qui ne permettrait pas d'en "tirer les enseignements les plus pertinents", ont jugé la préfecture et le comité d'organisation de Paris-2024.

Par ailleurs, la Seine reste trop polluée pour accueillir des épreuves. Le suspense demeure sur la tenue des épreuves de triathlon et de natation marathon, prévues à partir du 30 juillet. "A un moment ou à un autre, la météo va évoluer, il va bien arrêter de pleuvoir et on va avoir du soleil. (…) C'est dans des conditions d'été qu'on doit pouvoir examiner la baignabilité", selon le préfet de région Marc Guillaume.