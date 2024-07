Paris 2024: l'entraîneur de boxe des îles Samoa meurt au village olympique, victime d'un arrêt cardiaque

Un drame endeuille le village olympique. Lors de la première journée de compétition officielle, le parquet de Bobigny a annoncé, samedi 27 juillet auprès de l'AFP, la mort de l'entraîneur de l'équipe olympique de boxe des Samoa, au village des athlètes en Seine-Saint-Denis. Lionel Elika Fatupaito a succombé à un arrêt cardiaque, après avoir été pris d'un malaise dans la matinée de vendredi, alors qu'il se trouvait dans sa chambre avec un athlète.

Malgré une prise en charge par les sapeurs-pompiers et le Samu, cet homme de 60 ans est mort "de cause naturelle", selon le parquet, qui indique qu'une enquête a été confiée à la police judiciaire du département. Sur son site internet, la Fédération internationale de boxe a relayé la triste nouvelle, en adressant "ses plus sincères condoléances à la famille, aux amis et aux collègues" de Lionel Elika Fatupaito.