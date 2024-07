Paris 2024 : "Il y a déjà des bouchons alors que les JO n'ont pas commencé", s'inquiètent des VTC qui ne peuvent pas emprunter les voies "Paris 2024"

Les voies réservées olympiques et paralympiques sont mises en place à partir de lundi 15 juillet sur les routes d'Île-de-France. Elles concernent notamment les taxis et les transports en commun, mais pas les chauffeurs de VTC.

Des bouchons en vue pour les JO. "Ce n'est pas logique, on fait le même métier... Mais nous, on ne peut pas la prendre", s'agace Abdallah. Ce chauffeur de VTC depuis neuf ans ne cache pas son inquiétude depuis l'instauration de voies réservées pour les Jeux de Paris.

Quelque 185 kilomètres de routes sont concernés en Île-de-France, à partir de lundi 15 juillet : une voie est systématiquement réservée aux transports en commun, aux taxis et autres véhicules accrédités... mais pas au VTC.

Et Abdallah l'assure : depuis le 1er juillet dernier et la mise en place de la signalétique de ces nouvelles voies olympiques - où il est inscrit en lettres majuscules Paris 2024 - il voit bien "qu'il y a déjà des bouchons, alors que les JO n'ont pas encore commencé".

"Les clients vont annuler"

"Là, on va prendre les quais. Normalement, il y avait deux voies, mais là, toutes les voitures, et nous les VTC, on va tous prendre la même voie, à gauche...", décrit-il. Sauf que ça n’avance pas. Le petit point qui le localise sur l’application Uber reste immobile. Il craint une baisse du nombre de ses clients et donc de son chiffre d'affaires. "Quand les clients vont voir sur l'application que j'arrive dans 20 à 30 minutes, ils vont annuler", avance-t-il.

Le conducteur de 40 ans veut continuer à travailler comme d'habitude, même s'il a l'impression qu'on lui met des bâtons dans les roues : "Il y a des caméras, je peux me prendre une amende de 135 euros", glisse Abdallah, qui repart pour une nouvelle course.