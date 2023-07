Paris 2024 : départs aux Invalides et au Trocadéro, château de Versailles, triple montée de la Butte-Montmartre... Les tracés des courses cyclistes dévoilés

Encore une fois, les organisateurs ont voulu se démarquer avec les tracés des parcours du contre-la-montre et de la course en ligne. Cette dernière aura d'ailleurs un final spectaculaire entre une ascension à Montmartre et une arrivée au Trocadéro.

L'annonce a été faite, mardi 4 juillet, lors de la quatrième étape du Tour de France reliant Dax (Landes) à Nogaro (Gers). Les organisateurs de Paris 2024 se sont invités au cœur de la Grande Boucle afin de dévoiler les parcours du contre-la-montre et de la course en ligne des Jeux olympiques de Paris 2024. Les deux courses offriront aux athlètes et aux spectateurs une diversité de paysages entre secteurs boisés, urbains et passages devant certains momuments de Paris.

"Les parcours de cyclisme sur route de Paris 2024 sont un condensé des ambitions que nous portons avec les Jeux. Ils seront spectaculaires, d’abord, avec la traversée de sites magnifiques comme le château de Versailles, la vallée de Chevreuse, le bois de Vincennes, les Invalides ou encore la Tour Eiffel. Ils laisseront place aussi à l’exigence sportive avec notamment la Butte Montmartre comme juge de paix des courses en ligne qui promettent d’être sélectives et techniques. Enfin ils seront ouverts au plus grand nombre avec des tracés accessibles à tous les spectateurs en bord de route pour supporter et admirer les athlètes", s'est réjoui Tony Estanguet, président de Paris 2024.

Les Invalides et le Pont Alexandre III pour le contre-la-montre

Le départ du contre-la-montre aura lieu aux Invalides pour une arrivée au Pont Alexandre III, le samedi 27 juillet. Les femmes partiront les premières pour un tracé de 32,4 km, entre le cœur de la capitale et le bois de Vincennes, qui sera identique à celui des hommes, qui s'élanceront, eux, deux heures plus tard. "Pour la première fois, sur une telle distance, les parcours hommes et femmes seront identiques", s'est félicité Olivier Queguiner, chef de projet des opérations techniques pour le cyclisme et le para-cyclisme au sein de Paris 2024. Le parcours, très axé vers l'est parisien pour équilibrer avec les autres sites de compétition davantage placés à l'ouest, sera relativement plat puisque le tracé ne compte que 150 mètres de dénivelé positif, ce qui va rendre la course très rapide.

Le parcours du contre-la-montre lors des Jeux de Paris 2024. (Paris 2024)

Un laps de temps de trente minutes est prévu entre l'arrivée de la dernière femme et le départ du premier homme. Toutes les 90 secondes, un départ sera donné. Les cinq premiers kilomètres du parcours relieront l'Esplanade des Invalides à la Place de la Bastille par le quartier Saint-Germain-des-Prés. Les coureurs prendront ensuite la direction du Bois de Vincennes par la rue de Charenton, l'avenue de Gravelle et l'avenue de Daumesnil pour contourner l'Insep (Institut national du sport, de l'expertise et de la performance) et repartir en direction de Paris par le nord, avant de passer par le château de Vincennes et de rejoindre la place de la Nation. Une fois de retour à la place de la Bastille, les cinq derniers kilomètres seront identiques aux cinq premiers, avant de franchir la ligne d'arrivée au Pont Alexandre III.

La reconnaissance officielle du parcours se déroulera trois jours avant, le mercredi 24 juillet, entre 16h30 et 19h30. 35 hommes et 35 femmes prendront le départ de cette course afin de respecter l'objectif historique de parité fixé par le Comité d'organisation des Jeux de Paris (Cojop).

Le Trocadéro et Montmartre pour la course en ligne

Si le tracé du contre-la-montre est alléchant, la course en ligne n'aura pas à rougir de son parcours. À la différence du chrono, les parcours hommes et femmes ne seront pas identiques, à l'exception du départ et de l'arrivée. Les hommes s'élanceront, samedi 3 août, pour une boucle de 273 km, une distance dans la limite imposée par l'Union cycliste internationale (UCI). Le départ et l'arrivée auront comme décor le Trocadéro. Une fois lancés, les coureurs rejoindront Montrouge, par le Boulevard Saint-Michel et la Place d'Italie, puis se dirigeront vers Issy-les-Moulineaux, la Côte des Gardes (1,9 km à 6 %), le château de Versailles, La Celle-Saint-Cloud, pour grimper la Côte de Saint-Germain-en-Laye (1 km à 5,5 %).

Les coureurs devront ensuite effectuer une grande boucle dans la Vallée de la Mauldre jusqu'à la côte des Mesnuls (1,1 km à 6,1%), qui sera l'un des passages techniques. Les coureurs repasseront par la Plaine de Versailles pour se diriger vers Bois d'Arcy et le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, le Mesnil-Saint-Denis, le massif forestier de Rambouillet et la Vallée de Chevreuse, le passage le plus dur du parcours. Le retour vers Paris s'effectuera par Jouy-en-Josas, Bièvres, avant de reprendre le tracé de l'aller.

Le tracé de la course sur route masculine lors des Jeux olympiques de Paris 2024. (Paris 2024)

La fin du parcours sera épique avec trois ascensions de la côte de la Butte-Montmartre (1 km à 6,5%) et deux boucles au cœur de l'est parisien à travers les Buttes-Chaumont, le canal Saint-Martin et le Boulevard de la Chapelle. Les ultimes kilomètres défileront très vite par les Grands boulevards, le quai d'Orsay, avant une arrivée au Trocadéro. "Le dénivelé de ce tracé est deux fois moins élevé qu'aux Jeux de Tokyo - les parcours hommes et femmes ont respectivement 2 800 et 1 700 mètres de dénivelés positifs -, mais la course sera bien plus longue et composée de 13 côtes dont trois identiques à Montmartre en fin de course", précise Olivier Queguiner, de Paris 2024.

Les femmes prendront elles le départ le lendemain, sur un parcours de 158 km. "Là encore, il s'agit d'un parcours long, où on a flirté avec les règles. Nous sommes presque à la distance maximale autorisée, qui est de 160 km", souligne Olivier Queguiner. Le départ est le même que celui des hommes jusqu'à Versailles, où les coureuses prendront non pas la direction nord mais sud, du côté de Buc, Guyancourt, le Mesnil-Saint-Denis, les Essarts-le-Roi, Auffargis, avant d'emprunter la montée de Cernay-la-ville (1,1 km à 3,9%).

Le parcours de la course cycliste féminine lors des Jeux de Paris 2024. (Paris 2024)

Le retour vers Paris se fera par Choisel et Saint-Rémy-lès-Chevreuse (côte de 1,3 km à 6,3%). Une fois à Versailles, le trajet retour sera le même qu'à l'aller et reprendra le tracé des hommes avec les trois ascensions de la Butte-Montmartre (1 km à 6,5%) et deux boucles dans l'est de la capitale avant un retour au Trocadéro par la Place de Clichy, le boulevard des Italiens, l'Opéra Garnier, la rue de Rivoli, et le quai d'Orsay.

À l’exception du départ et de l'arrivée, les spectateurs pourront suivre ces épreuves olympiques "gratuitement" sur le bord des routes d'Ile-de-France, "sans limite de jauge", assurent les organisateurs.