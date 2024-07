JO de Paris 2024 : une première journée "extrêmement positive", selon la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra

À quelques heures du lancement officiel des Jeux olympiques de Paris avec la cérémonie d’ouverture, vendredi 26 juillet, les premières épreuves olympiques ont débuté mercredi avec les tournois olympiques masculins de football et de rugby à 7. Pour Amélie Oudéa-Castéra, "Les choses se sont passées, sur le plan opérationnel, de manière très satisfaisante".

🔴 Paris 2024 ➡️ "Les choses se sont passées, sur le plan opérationnel, de manière très satisfaisantes hier", affirme Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques. pic.twitter.com/JPf2i1L9GT — franceinfo (@franceinfo) July 25, 2024

Interrogée sur les quelques "couacs" de cette première journée, la ministre estime qu'elle a été "extrêmement positive" sur "le plan de la sécurité et des transports", malgré "des premiers petits réglages à optimiser", de "l'ordre de l'anecdote".

Des difficultés d’accès au Parc des Princes et au Stade de France où se déroulaient les épreuves de football et de rugby à sept mercredi ont été recensées. Certains supporters n’ont pas pu arriver avant le début du match Ouzbékistan-Espagne notamment. "Il y a un petit peu de zèle qui a été fait par les agents de sécurité qui fouillaient et surfouillaient", admet la ministre. "Quand on a, tant au Parc des Princes qu’au Stade de France, donné les instructions pour que les flux s'accélèrent, tout est parfaitement rentré dans l'ordre", assure-t-elle.

Il y a "le bon nombre d'agents de sécurité privée"

Sur la présence de personnel féminin, en nombre suffisant, pour les palpations de sécurité des spectatrices aux abords des stades, Amélie Oudéa-Castéra assure qu'il y a "le bon nombre d'agents de sécurité privée". Mais "ce qui peut se produire sur la sécurité privée, c'est ce qu'on appelle le ‘no show’", l’absence du personnel. Des "petits réglages opérationnels" vont "permettre que chacun des agents de sexe féminin ou de sexe masculin soit bien là, au rendez-vous, à la bonne heure, au bon endroit", dit-elle.

La ministre des Sports a également commenté les incidents lors du match de football Maroc-Argentine à Saint-Étienne. "Il y a eu un petit moment de confusion. Je ne veux pas le nier, mais c'est lié à une difficulté d'arbitrage", ajoute-t-elle. "La petite intrusion qui n'aurait pas dû se produire était plutôt bon enfant de la part de supporters marocains", selon elle. "Un débrief a été fait entre le comité d'organisation et la Fifa. Tout va rentrer dans l'ordre", assure-t-elle.

Marius Vizer, le président de la Fédération internationale de judo a critiqué mercredi le site de l’Arena-Champ-de-Mars qui accueille les judokas. Selon lui, il n’est pas digne d’accueillir des épreuves des Jeux olympiques. Il pointe notamment la qualité des tatamis. "Ça sera nickel, à la poussière près. Ça sera impeccable. Là aussi, on s'y engage", réagit Amélie Oudéa-Castéra. La propreté du site est également mise en cause alors que les épreuves débutent samedi. "Il reste 48 heures", dit-elle.

"Ça ne sert à rien de jouer à se faire peur" sur le Covid-19

Des athlètes belges, positifs au Covid-19, ont dû différer leur venue au village olympique. Une joueuse australienne de water-polo a été également placée à l'isolement. La crainte d’un cluster plane sur les JO de Paris : "Il n'y a pas de pic épidémiologique, ça ne sert à rien de jouer à se faire peur", répond Amélie Oudéa-Castéra. "Le Covid fait partie de nos vies. Il est de la responsabilité de chaque délégation sportive de tout mettre en œuvre pour que nos athlètes puissent être au top de leur forme" et que "s'il y a le moindre risque, le moindre symptôme", il faut que "les personnes soient tenues suffisamment à distance pour qu'il n'y ait pas d'effet de contamination", explique-t-elle.

À la veille de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques, la ministre des Sports n’a rien voulu révéler de son contenu. "Nous sommes prêts", affirme-t-elle. Les noms de Céline Dion, Lady Gaga, Philippe Katerine et Juliette Armanet notamment sont annoncés comme invités surprises. Amélie Oudéa-Castéra promet "un spectacle artistique éblouissant" qui "va rendre notre pays fier, qui va donner du bonheur au monde entier".