JO de Paris 2024 : un commentateur sportif suspendu après une remarque sexiste sur des nageuses australiennes

Les nageuses australiennes ont à peine eu le temps de célébrer. Toutes juste médaillées d'or en relais 4x100 mètres nage libre, elles saluent le public de La Défense Arena, samedi 27 juillet. Bob Ballard, l'un des commentateurs de la chaîne européenne Eurosport, s'impatiente en direct. "Voilà les femmes terminent. Vous savez comment sont les femmes... Elles traînent, se maquillent..." La remarque, jugée sexiste, lui vaut une exclusion de l'équipe de commentateurs de la plateforme.

Remarque "scandaleuse"

Mollie O'Callaghan, Emma McKeon, Meg Harris et Shayna Jack sortent de l'eau. Elles viennent de battre les Etats-Unis et la Chine : c'est la quatrième fois consécutive que l'Australie remporte la médaille d'or en relais 4x100 mètres nage libre aux Jeux olympiques. Les athlètes australiennes remontent la piscine, saluent les spectateurs et célèbrent leur victoire. Ce qui leur vaut une remarque de Bob Ballard, l'un des commentateurs des épreuves de natation olympiques pour la chaîne européenne Eurosport : "Vous savez comment sont les femmes... Elles traînent, se maquillent." Sa collègue, la championne britannique de natation Elizabeth Simmonds, réagit rapidement et qualifie sa remarque de "scandaleuse". Ballard rit en réponse.

Setting women's sports back. Bob Ballard:



(video from:thelifeoflyds - TikTok) pic.twitter.com/6SABGUTpfc — A Gooners View (@AGoonersThought) July 29, 2024

Suspendu "avec effet immédiat"

Sauf que la séquence ne passe pas inaperçue et devient rapidement virale sur internet. "Comment faire reculer le sport féminin", s'insurge un internaute sur X. En réponse, la chaîne Eurosport sanctionne rapidement Bob Ballard. "Pendant une séquence d'Eurosport hier soir, le commentateur Bob Ballard a fait un commentaire déplacé [...] à ce titre, il a été retiré de notre équipe de commentateurs sportifs avec effet immédiat", annonce la chaîne dans un communiqué de presse, dimanche 28 juillet. Effectivement, le commentateur était absent des antennes dès le lendemain, et il le sera durant toute la durée des Jeux olympiques de Paris.

Bob Ballard est un ancien reporter et présentateur britannique. Sous contrat avec la chaîne Eurosport, il était censé suivre et commenter les épreuves de natation des Jeux olympiques de Paris. Habitué des compétitions olympiques, il les couvre depuis près de 40 ans : le commentateur a suivi de nombreuses épreuves de water-polo, de hockey sur glace, et de plongeon. Pour l'instant, Bob Ballard n'a pas encore réagi publiquement, bien qu'il ait commenté la photo de sa remplaçante sur le réseau social X : "Amusez-vous bien".