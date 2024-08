JO de Paris 2024 : sur internet, certains athlètes revendent les smartphones offerts par Samsung

Des smartphones Galaxy Z Flip 6 en édition limitée, siglés Paris 2024, sont proposés à la revente sur des sites internet tels que Ebay ou Le Bon Coin. Le modèle pliant aux finitions dorées a été offert en 17 000 exemplaires aux athlètes et para-athlètes des Jeux olympiques. Il s'agit notamment de l'appareil avec lequel les sportifs se prennent en selfie sur le podium en gage de promotion pour la marque.

Certains athlètes ont décidé de ne pas conserver ce cadeau, mais de le revendre sur les sites eBay ou Le Bon Coin. Contacté par franceinfo, un athlète confirme avoir revendu le sien "dans la foulée". En ligne, plusieurs modèles disponibles, neufs sous scellés, parfois vendus avec le tote bag de bienvenue ou le mot d'accueil de Samsung. À date, le premier prix affiché aux enchères est légèrement au-dessus des 1 100 euros. Le prix le plus élevé constaté par franceinfo est 2 330 euros.

Des vendeurs de toutes nationalités

Un téléphone portable "very exclusive and rare", très exclusif et rare, précise l'un des annonceurs qui se présente comme athlète des JO et précise que seuls les athlètes ont reçu le mobile. L'utilisateur est enregistré sur eBay comme venant des Etats-Unis. Parmi les autres vendeurs, certains sont enregistrés en France, d'autres en Australie, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Belgique ou en Italie. La plupart soulignent la rareté de l'appareil : "Téléphone en édition limitée uniquement délivré aux athlètes des Jeux olympiques de Paris 2024."

D'après Le Parisien, Samsung a identifié ces reventes et en a informé le Comité international olympique (CIO) et les organisateurs. Il a été convenu que les athlètes pouvaient disposer de leurs cadeaux comme ils le souhaitent. "Seuls les appareils vendus après avoir été volés aux délégations olympiques seront désactivés à distance après concertation avec la police", précisent nos confrères. Sur le site officiel Samsung, le modèle Galaxy Z Flip 6 en édition non limitée est en vente à partir de 1 199 euros.