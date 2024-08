JO de Paris 2024 : que deviennent les "selfies de la victoire" pris par les médaillés sur le podium ?

Sud-Coréens et Nord-Coréens, réunis côte à côte pour se prendre en selfie. Une image rare qui a fait le tour du monde, prise sur le podium du double mixte en tennis de table aux Jeux olympiques de Paris 2024. À chaque cérémonie de remises des médailles, un téléphone est en effet remis aux athlètes, le temps d'immortaliser le moment. C'est le "selfie de la victoire", une opération publicitaire signée par la marque sud-coréenne Samsung, partenaire des Jeux, et pensée comme une occasion pour les champions d'immortaliser leur succès. Sauf que pour les Coréens, c'est plus l'image des athlètes en train de se photographier qui a été reprise que le selfie lui-même. Que deviennent ces clichés ? Où les retrouver ?

D'après le site du Comité international olympique, ces "selfies de la victoire" permettent aux champions de "sauvegarder et de partager leur expérience du podium avec leur famille et leurs fans sur les réseaux sociaux". S'il est impossible de savoir si les familles des médaillés français ont pu obtenir le selfie de leur proche pour l'encadrer dans le salon, les images des athlètes se prenant en photo sont, elles, nombreuses et souvent relayées, mais les selfies eux-mêmes se font rares sur les réseaux sociaux. Après un rapide tour d'horizon parmi tous les médaillés d'or français, le 3 août, aucun selfie de la victoire sur le podium n'était visible sur les réseaux.

Publication libre

Les athlètes sont les premiers propriétaires de l'image. Dès le mois de mai 2024, les athlètes ont été prévenus par le CIO : "Vous pourrez télécharger les selfies directement depuis votre compte Athlete365." C'est donc sur une plateforme personnelle que tous les médaillés peuvent retrouver ce souvenir. À eux de décider ensuite ce qu'ils en font. Pour autant, ils ne sont pas véritablement les seuls à y avoir accès. Le site du CIO spécifie que "les détenteurs des droits médias pourront accéder aux selfies de la victoire et l’équipe de Paris 2024 aura le droit de les afficher sur l’écran géant du site". C'est pourquoi les comptes des Jeux olympiques sur les réseaux sociaux affichent certains clichés, notamment sur Instagram. Les principaux partenaires des Jeux peuvent aussi les utiliser, "sur accord commercial de tous les athlètes présents sur la photo".

Si les selfies n'apparaissent pas sur les réseaux sociaux, c'est donc que les athlètes ont préféré les garder pour eux, mais si la photo existe c'est qu'ils ont accepté de la prendre. En effet, "si au moins un(e) des athlètes de la cérémonie des vainqueurs ne souhaite pas apparaître dans le selfie de la victoire, alors celui-ci ne peut pas être pris", indique le CIO sur son site.

Les athlètes sont ensuite incités à poster ces selfies sur leurs réseaux sociaux. Ils peuvent aussi commercialiser le selfie, mais uniquement avec des "partenaires Top", la quinzaine de sponsors mondiaux des Jeux, et seulement si tous les athlètes sur la photo sont d'accord. Dans le cas d'une utilisation non commerciale, en revanche, pas besoin d'accord.

Toujours est-il que Samsung continue son coup de communication, allant jusqu'à offrir aux athlètes son smartphone édition spéciale JO, un modèle qui n'est pas encore commercialisé, et promettant que son opération "selfie de la victoire" va se poursuivre jusqu'à la fin des Jeux olympiques. Les occasions de voir les médaillés seront donc encore nombreuses.