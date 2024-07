JO de Paris 2024 : combien gagneront les médaillés français et internationaux

L'or n'a pas le même prix partout. Même si les médailles olympiques et paralympiques sont surtout de l'ordre du prestige, les nations accordent des primes aux athlètes finissant sur le podium. Seules certaines délégations choisissent de mettre en place des récompenses financières. Pour ses Jeux à domicile, la France a choisi de renforcer ses primes pour ses sportifs médaillés.

Avec l'arrêté du 30 janvier 2024, le ministère des Sports a établi un nouveau barème de primes. Pour les champions olympiques ou paralympiques, une prime de 80 000 euros sera versée. Les médaillés d'argent recevront, eux, 40 000 euros, tandis que les médaillés de bronze obtiendront 20 000 euros. Il est à noter que ces primes sont imposables depuis 2011.

Augmentation pour les entraîneurs

Ces primes ne sont pas nouvelles, mais leur montant a augmenté régulièrement lors des derniers JO. Par exemple, en 2004 à Athènes, la prime pour une médaille d'or était de 40 000 euros. A Tokyo en 2021, les primes pour les médaillés d'or et d'argent étaient inférieures de 15 000 euros, et de 5 000 euros pour les médailles de bronze, par rapport à celles de cette année.

Pour cette édition à Paris, il y aura aussi du changement pour les entraîneurs. Alors qu'ils ne recevaient précédemment qu'une somme équivalent à 50% de la prime de leurs sportifs, ils toucheront désormais le même montant. Certains pays font preuve d'une plus grande générosité pour motiver leurs athlètes, surtout les nations moins habituées aux succès olympiques.

La Déesse Niké, l’acropole d’Athénes... et la tour Eiffel.



D’or, d’argent ou de bronze, les médailles Olympiques des Jeux de #Paris2024 auront un peu de France en elles. pic.twitter.com/nXWKoBynkY — Paris 2024 (@Paris2024) February 8, 2024

Pour les Jeux de Paris, Singapour est le pays offrant la prime la plus élevée, avec un million de dollars (919 000 euros) offert par le Conseil national olympique du pays pour leurs champions olympiques. Une somme forcément très motivante pour les athlètes, même si 20% de ce montant doit obligatoirement être reversé pour financer leur sport. Dans son histoire, la cité-Etat n'a remporté que cinq médailles, dont une en or. En Europe, le comité olympique italien se distingue également avec des primes substantielles, pouvant atteindre 180 000 euros pour un titre.

Pas de prime au Royaume-Uni

En revanche, d'autres nations ne récompensent pas aussi généreusement leurs champions. Le Comité olympique et paralympique américain, nation leader du tableau des médailles, n'offre que l'équivalent de 34 000 euros en cas de de médaille d'or, mais les différentes fédérations peuvent ajouter leurs propres primes. USA Swimming, la fédération de natation, promet ainsi 68 900 euros supplémentaires.

L'Allemagne n'est pas non plus parmi les plus généreuses, avec des primes atteignant seulement 20 000 euros de la part de la Deutsche Sporthilfe, association principalement financée par des dons, des collectes de fonds, des loteries et des timbres.

Plusieurs pays ont même choisi de ne pas verser de primes à leurs athlètes médaillés, comme c'est le cas du comité olympique du Royaume-Uni. Les Britanniques n'entrent pas dans cette politique, puisqu'ils versent déjà un salaire à leurs athlètes pour qu'ils puissent concourir aux Jeux.