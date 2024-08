JO de Paris 2024 : 2,5 millions de trajets ont été faits en Vélib' sur la quinzaine olympique

Près de 2,5 millions de trajets ont été faits en Vélib' sur la quinzaine des Jeux olympiques, contre 1,9 millions de trajets l'année dernière à la même période. C'est qu'assure sur franceinfo vendredi 16 août Sylvain Raifaud, président du SAVM (Syndicat Autolib' Velib' Métropole) et élu écologiste à la Mairie de Paris. "C'est un grand succès à la fois pour Vélib' et puis, globalement, pour la pratique du vélo à Paris", assure-t-il.

L'élu, qui parle "d'héritage des Jeux", revient sur la possibilité de conserver le modèle des stations éphémères à la fin des Jeux paralympiques, puisque 14 d'entre elles sont installées à proximité des lieux accueillant des épreuves. Selon ses chiffres, en moyenne, 1 600 personnes ont utilisé "quotidiennement" ce service, "avec 40 000 trajets au total qui ont été faits à partir des stations éphémères."

Sylvain Raifaud veut donc renouveler ce modèle de stations qui ouvrent deux heures avant un évènement et ferment deux heures après : "L'idée, c'est de s'adapter vraiment à l'organisation des événements et que finalement on puisse se dire 'je peux y aller en Vélib', je suis sûr que je vais trouver une place' et faire perdurer cette dynamique."