JO 2024 : combat de boxe au Ghana, course de kayak à Brasilia... Paris 2024 célèbre la Journée du sport et de la paix avec un relais autour du monde

Paris 2024 va célébrer le sport comme moyen de communion entre les peuples. Mercredi 6 avril, le Comité d'organisation des Jeux (Cojo) a préparé, avec le ministère des Affaires étrangères, un grand relais sportif de 24 heures autour du monde, à l'occasion de la Journée internationale du sport pour le développement et la paix.

La journée commence à Paris et déjà 11 territoires ont participé au relais #TerredeJeux2024

L'énergie des Jeux se propage, déjà 5 200km parcourus.

Bravo Fidji, Australie, Corée du Sud, Japon, Philippines, Mongolie, Cambodge, Kazakhstan, Inde, Maurice, La Réunion ! pic.twitter.com/Q8VtddT1Np — Paris 2024 (@Paris2024) April 6, 2022

L'objectif du Cojo est de célébrer le monde, qui sera accueilli à Paris à l'été 2024. Le relais traversera 44 pays et territoires d'Outre-mer, sur les cinq continents et tous les fuseaux horaires, en s'appuyant sur le réseau des ambassades labellisés "Terre de Jeux".

Succession d'événements sportifs

Sur place, dans chaque pays, un événement sportif est organisé de 9 heures à 10 heures (heure locale) : marche de deux kilomètres entre l'ambassade du Japon et celle de France à Windhoek en Namibie, course à pied dans le stade d'Asmara en Erythrée, une course de kayak sur le lac Paranoa de Brasilia au Brésil, cross au parc de l'ambassade de Yaoundé au Cameroun avec 800 élèves et professeurs, match de boxe entre l'ambassadeur de France au Ghana et le médaillé olympique Samuel Takyi…

#TerredeJeux2024 ‍♂️‍♀️| Celebrating the International Day of Sport for Development & Peace this April 6th, we will be joining a 24h worldwide relay from Uganda to promote the values and spirit of the #Paris2024 Olympic and Paralympic Games !@Paris2024 @francediplo_EN pic.twitter.com/G7dEHELL9I — France in Uganda (@FrenchEmbassyUg) April 4, 2022

Chaque pays passe le témoin au territoire suivant. La course commencera aux îles Fidji, passera à travers l'Océanie, l'Asie, l'Europe, l'Afrique et l'Amérique, et se terminera en Polynésie française, à la vague de Teahupo'o, où se dérouleront les épreuves de surf dans deux ans.

Renouvelé jusqu'aux Jeux

L'événement doit réunir 5 900 participants qui pratiqueront 23 sports et seront encadrés par des athlètes. Au total, plus de 16 500 kilomètres seront parcourus. Le relais pourra être suivi par le grand public sur les réseaux sociaux de Paris 2024, où seront partagés toutes les épreuves et passages de témoin entre les territoires. L'événement sera renouvelé chaque année jusqu'au coup d'envoi des Jeux olympiques.