Paris 2024 : dix millions de billets à partir de 24 euros... Ce qu'il faut savoir sur la billetterie des prochains Jeux olympiques d'été

L'échéance se rapproche et les Jeux olympiques à Paris deviennent de plus en plus concrets. Après une passation en grande pompe lors de la cérémonie de clôture des Jeux de Tokyo et les premières annonces sur la cérémonie d'ouverture, place à la billetterie, élément majeur du dispositif de ces Jeux à domicile. Le Comité d'organisation de Paris 2024 en a dévoilé les contours et les grands principes, lundi 21 mars, à l'issue d'un Conseil d'administration.

13,4 millions de billets vendus

Avec 10 millions d'entrées pour la quinzaine olympique (26 juillet-11 août) et 3,4 millions pour les dix jours paralympiques (28 août-8 septembre), Paris 2024 voit grand. "Un événement unique qui arrive une fois tous les cent ans", rappelle Michaël Aloïsio, directeur de cabinet du Comité d'organisation. "On a envie d'avoir des stades pleins, pour l'expérience en tant que spectateur, mais aussi pour pousser les athlètes", ajoute-t-il. Ce chiffre ne comprend pas les cérémonies d'ouverture et de fermeture dont les modalités de billetterie n'ont pas été communiquées.

"Les athlètes auront besoin de vos encouragements pour marquer, pour courir plus vite, pour sauter plus loin, pour se dépasser, pour faire exploser le compteur des médailles", écrit pour sa part Tony Estanguet dans un édito accompagnant les annonces.

Un prix d'entrée à partir de 24 euros

Dans une volonté d'accessibilité, l'organisation a annoncé mettre en vente un million de billets à 24 euros. Un prix d'entrée valable dans tous les sports et pas seulement les moins médiatisés. L'organisation a également annoncé que près de la moitié des billets à destination du grand public serait à 50 euros ou moins. "On a voulu mettre ce tarif pour tous les sports et dans un volume important", souligne Michaël Aloïsio.

Pour les Jeux paralympiques, la réflexion a été similaire et 500 000 billets seront mis en vente à 15 euros et concerneront tous les sports. La moitié des billets sera à 25 euros ou moins durant les dix jours de compétition. Il s'agira de la première édition de Jeux paralympiques en France qui réuniront vingt-deux sports et plus de 4 000 athlètes.

Un tirage au sort pour attribuer des créneaux d'achat

Pour les modalités de sa billetterie, Paris 2024 a voulu innover. "On a travaillé sur un système différent et les équipes en sont plutôt contentes", avoue Michaël Aloïsio. Si le principe du tirage au sort, en vigueur sur la plupart des grands événements, demeure, sa teneur change. Il n'y aura pas de choix préalable au tirage au sort, qui attribue directement les places. Le hasard attribuera des créneaux d'achats de plusieurs heures sur la billetterie en ligne aux futurs acquéreurs, qui pourront choisir les épreuves qu'ils désirent si elles sont encore disponibles.

Le premier aura donc libre choix avec un nombre de places possibles limité. Ce système doit faciliter l'achat en temps réel, pour savoir ce qui est encore disponible. Cela évite donc de se retrouver sans rien si tous les choix préalables ont été attribués à d'autres ou de se retrouver avec trop, si la chance a souri à toutes les demandes. "On sait exactement ce qu'on achète", résume le directeur de cabinet du Comité d'organisation.

Début des inscriptions fin 2022

La route vers les Jeux olympiques de Paris commence dès la fin de l'année 2022. Les inscriptions pour le tirage au sort des premiers packs pour assister à plusieurs compétitions se feront en décembre. En février 2023, ces premiers lots seront vendus, marquant l'ouverture officielle de la billetterie. Un deuxième tirage au sort aura lieu par la suite pour attribuer les créneaux pour la vente de billets individuels.

La fin de l'année 2023 sera consacrée à la vente des derniers billets encore disponibles. La billetterie des Jeux paralympiques ouvrira, de son côté, à l'automne 2023. L'organisation a également tenu à fédérer autour de son club Paris 2024, "le plus court chemin vers les Jeux", selon les mots de Michaël Aloïsio.

Les membres de ce programme recevront les informations de la billetterie sur leur boîte mail et un tirage au sort spécial devrait être effectué parmi les inscrits. "L'enjeu, c'est de ne pas passer au travers de la billetterie et de la manquer par manque d'information", met en avant Michaël Aloïsio qui espère voir tous les stades plein à l'été 2024.