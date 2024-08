Info franceinfo JO de Paris 2024 : 360 millions d'euros auront été misés dans des paris sportifs à la fin des Jeux, trois fois plus qu'à Tokyo

L'Autorité nationale des Jeux fait les comptes, à quelques jours de la fin des JO. Parmi les sports qui ont la cote, on retrouve en premier le tennis puis le football. Beaucoup de mises sont également faites pour les matchs de rugby, de handball et de basket, avec un record pour la natation.

D'ici le dimanche 11 août et la fin des Jeux olympiques 2024, les mises des paris sportifs atteindront 360 millions d'euros en France selon l'Autorité nationale des Jeux (ANJ), soit le triple par rapport aux précédents Jeux olympiques de Tokyo en 2021, révèle jeudi 7 août franceinfo.

Dès la première semaine de compétitions, les mises en France ont atteint 125 millions d'euros, soit plus que le total de ce qui avait été parié pendant toute la durée des derniers Jeux olympiques de Tokyo (122 millions d'euros). Selon l'ANJ, l'organisme régulateur des paris sportifs notamment, ces mises vont atteindre environ 360 millions d'euros d'ici la fin des Jeux de Paris 2024, soit le triple d'il y a quatre ans. Cela concerne les paris en ligne et dans les points de vente de la Française des jeux.

Un "phénomène" Léon Marchand...

Parmi les sports qui ont la cote, on retrouve en premier le tennis puis le football. Beaucoup de mises sont également faites pour les matchs de rugby, de handball et de basket. Cette année, une discipline bat son record de paris sportifs : il s'agit de la natation qui a généré presque 5,5 millions d'euros de mises, soit six fois plus que lors des derniers JO. Un nageur en particulier attise les paris : Léon Marchand. Lors de la première semaine de compétition, le Toulousain a généré 450 000 paris, pour un total de presque 4 millions d'euros, soit près des trois-quarts des mises faites sur la natation. Il semble donc bien y avoir un "phénomène" Léon Marchand, selon les mots de l'ANJ.

D'après l'Autorité nationale des Jeux, l'explication vient de l'engouement général pour ces Jeux de Paris, mais aussi de l'intérêt médiatique porté aux compétitions. En plus de cela, pour les parieurs français, il n'y a pas de décalage horaire par rapport aux matchs et aux épreuves, ce qui est plus pratique pour suivre les compétitions et donc miser sur une équipe ou un athlète. À noter que la compétition génère cette année, en France et ailleurs dans le monde, beaucoup plus de paris "patriotiques", selon le terme utilisé par Corentin Segalen, en charge de la lutte contre la manipulation des compétitions sportives à l'ANJ.

... mais rien à voir face au football

L'engouement dépasse les frontières françaises puisque les paris sportifs connaissent également un gros succès au niveau mondial. Sur ce point, l'ANJ s'attend à environ 10 milliards de dollars pariés pendant les Jeux de Paris 2024. Une somme, là encore, supérieure à celle de Tokyo pour les derniers Jeux, mais bien inférieure à celle misée pendant le dernier Euro de football (60 milliards).

À noter qu'une partie (2%) du total des mises doit être reversée aux organisateurs de Paris 2024, une première pour des Jeux olympiques.