"Goodies" Paris 2024, maillots de foot... Pendant les Jeux olympiques, la traque des produits de contrefaçon continue

Les douaniers restent sur le qui-vive pendant les Jeux olympiques. En plus de traquer cigarettes de contrebande, stupéfiants et contrefaçons, ils recherchent des goodies en tout genre, estampillés "Paris 2024", sur les marchés, dans les gares… Mais aussi dans les centres de tri postal, où des milliers de colis arrivent chaque jour.

Les douaniers inspectent les emballages et ouvrent les paquets qui paraissent suspects. Cette fois, ils tombent sur des maillots de foot : "Il y en a du Brésil et de l'équipe de France, notamment", détaille Jean-Daniel Zanetti, chef de la brigade douane de Marseille. Au total, 125 maillots contrefaits. "C'est vraiment la marchandise qu'on a pendant les Jeux olympiques, à savoir des articles de sport, des maillots… Aussi bien des équipes masculines que féminines", précise-t-il.

Ces maillots sont destinés à la revente sur les réseaux sociaux, sur les marchés ou dans les clubs de quartier, alors que Marseille accueille des matchs du tournoi de foot olympique. Et les colis ont souvent la même provenance : "Principalement l'Asie, et la Chine. On a vraiment une recrudescence d'articles arrivant de ces pays-là", indique Jean-Daniel Zanetti.

Des paquets de plus en plus difficiles à repérer

Et il faut parfois avoir du flair pour ne pas passer à côté de ces produits contrefaits. L'une des astuces de Nicolas Chevoleau, chef adjoint de la brigade douane de Marseille, c'est de bien regarder la couleur du scotch utilisé pour l'emballage : "Scotch jaune, origine asiatique, assure-t-il alors qu'il vient de repérer un carton suspect. Et effectivement, on a des produits de contrefaçon dedans." Le colis porte pourtant une étiquette allemande. C’est la combine pour éviter les contrôles : faire réétiqueter les paquets dans un pays de l’Union européenne pour tenter d’échapper aux douanes. "Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a un réétiquetage systématique des colis. Il faut donc être beaucoup plus vigilant", explique Nicolas Chevoleau.

Les douaniers se méfient également des colis en provenance d’Europe de l’Est pour les feux d’artifice, des Pays-Bas et d’Espagne pour les stupéfiants… Des marchandises prisées elles aussi pendant les JO. La brigade vient d’ailleurs de saisir dix kilos d’herbe de cannabis dans des colis.