Changement climatique : à l'occasion des JO de Paris 2024, le WWF rappelle "les records à ne pas battre"

Le WWF, fonds mondial pour la nature, lance une nouvelle campagne de sensibilisation à l'urgence climatique à l'occasion des Jeux olympiques de Paris 2024. L'association de défense de la nature alerte sur "les records" climatiques, établis partout dans le monde en 2023, "à ne pas battre".

"Alors que le monde retient sa respiration à l’approche des futurs exploits des sportifs internationaux réunis en France pour les Jeux Paris 2024, il y a des records qui ne bénéficient pas de la même exposition : les records climatiques", déplore l'ONG en appelant à agir pour la planète. "Plus de 77 pays ont battu un record climatique en 2023. Il y a des records à ne pas battre", lance le WWF.

Dans le clip de la campagne, le journaliste sportif Nelson Monfort commente à la manière d'une compétition sportive des images des feux de forêt en Grèce durant l'été dernier - le plus grand de l'histoire en Europe- , des inondations au Mozambique en février provoquées par le cyclone le plus long jamais observé dans le monde, de Paris en septembre durant l'automne le plus chaud jamais enregistré en France, et d'autres images des conséquences record du changement climatique en 2023 au Pakistan, en Chine, au Brésil, en RDC. "Le monde bat trop de records climatiques. Ensemble, nous pouvons changer la donne", peut-on lire en conclusion du spot.