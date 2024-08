"C'est colossal, c'est la marque des grands" : Jean-Philippe Gatien salue la médaille de bronze de Félix Lebrun en tennis de table aux JO de Paris 2024

La France attendait un successeur à Jean-Philippe Gatien, le seul pongiste à avoir remporté une médaille olympique, en argent aux Jeux de 1992. Le jeune Félix Lebrun a marché dans ses pas dimanche 4 août, en remportant le bronze aux JO de Paris 2024, à 17 ans à peine. Jean-Philippe Gatien, consultant pour Radio France, a chaudement félicité le prodige français, au micro de franceinfo. "C'est colossal, c'est la marque des grands, c'est la marque des champions. C'est savoir se sublimer dans les moments importants", juge le légendaire pongiste, le seul Français champion du monde de la discipline en individuel, en 1993.

Félix Lebrun a écrasé le Brésilien Hugo Calderano, 4-0, dans une ambiance folle à l'Arena Paris Sud. "C'est génial. On a vécu un moment extraordinaire. On savait que ce match était probablement le plus important de la très jeune carrière de Félix. Il était attendu et malgré son jeune âge, malgré la complexité d'une gestion d'une finale pour la médaille de bronze, il a répondu présent et de quelle manière. Il a été incroyable", poursuit Jean-Philippe Gatien.

Félix Lebrun, annoncé comme un immense talent depuis des années, a confirmé les espoirs placés en lui dès ses premiers Jeux. Il devient au passage le plus jeune médaillé olympique de l'histoire en tennis de table individuel, hommes et femmes confondus. "Je crois qu'il faut prendre véritablement la mesure de l'exploit d'un gamin de 17 ans, qui arrive en demi-finale des Jeux et qui perd 4-0 contre le numéro deux mondial Fan Zhendong et qui arrive à se remobiliser pour aller chercher ce bronze, face à un joueur présumé supérieur à lui sur les deux dernières rencontres", conclut Jean-Philippe Gatien.