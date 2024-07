Basket aux JO 2024 : les "Avengers" américains et leur équipe constellée de stars débutent par un test face à la Serbie

Après la victoire de l'équipe de France face au Brésil samedi 27 juillet, c’est au tour des Américains de faire leur entrée dans le tournoi olympique de basket, à Lille. Les Etats-Unis affrontent dimanche après-midi (17h15) la Serbie de la star Nikola Jokic, triple MVP de la NBA (meilleur joueur de la saison régulière), pour ce qui constitue sans doute la plus belle affiche de ce premier tour. Les basketteurs américains, qui défendent leur titre, seront confrontés à une rude concurrence en France. Pour conserver l'or, les États-Unis ont envoyé leur plus belle équipe depuis 1992 et la fameuse "Dream Team" des JO de Barcelone.

Curry "vraiment heureux d'être là"

Cette année, l'équipe américaine a été surnommée les "Avengers", en référence aux célèbres super-héros des comics et des films Marvel. LeBron James, Kevin Durant et Jayson Tatum seront présents, ou encore un petit nouveau de 36 ans, le génial meneur Stephen Curry, qui dispute étonnamment ses tout premiers JO. "J’ai hâte, ce sont mes débuts avec les gars et, pour l’instant, c’est juste exceptionnel de faire partie de cette aventure. Évidemment, on est là pour aller chercher l’or, mais déjà, c'est génial d’être un athlète olympique. Je suis vraiment heureux d’être là", a assuré l'icône des Golden State Warriors, quadruple vainqueur de la NBA, interrogé en conférence de presse.

"La crème de la crème" pour ces Jeux

Sur les douze "Avengers" de cette équipe, sept champions olympiques seront de la partie. Certains d'entre eux ont été sacrés plusieurs fois, comme le triple médaillé d'or Kevin Durant, considéré comme l'un, si ce n'est le meilleur joueur de l'histoire du basket international avec les règles FIBA (la Fédération internationale de basket, dont les règles sont différentes de celles de la NBA). "Le basket, c’est un sport mondial maintenant. Il y a des stars partout, il y a une soixantaine de joueurs NBA dans ce tournoi. Vous avez la crème de la crème !", a assuré Kevin Durant, conscient de la difficulté qui attend la Team USA. Il ne croit pas si bien dire : dix des douze équipes de ces JO ont au moins cinq joueurs passés par la NBA.