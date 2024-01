Paris 2024 : transports, sécurité, chances de médailles... Posez toutes vos questions sur les Jeux olympiques

Durant les six prochains mois, jusqu'à l'ouverture des épreuves olympiques et paralympiques, franceinfo répondra à vos interrogations dans un nouveau rendez-vous #OnVousRépond.

Le 26 juillet prochain, la planète entière aura les yeux rivés sur Paris à l'occasion des Jeux olympiques. La Seine et les monuments qui la bordent seront le cadre d'une cérémonie d'ouverture qui se veut hors norme, inédite et accessible à tous. L'événement et les 19 jours de compétitions prévus, avec des sites au cœur-même de la capitale, constituent un défi énorme en termes de logistique, d'accueil et de sécurité.

Les épreuves qui se tiendront aussi à Lille ou Marseille auront un impact sur le quotidien de nombreux Français. Le réseau de transports francilien s'organise pour faire voyager des millions de visiteurs. Les salariés qui le peuvent sont d'ores et déjà incités à privilégier le télétravail. Des périmètres seront interdits d'accès dans les villes hôtes. La mise en place controversée de la surveillance algorithmique doit appuyer la présence de plus de 30 000 policiers et gendarmes pour faire face aux risques de mouvements de foule, de délinquance ou de terrorisme.

Côté sport, la pression monte et l'objectif est fixé : que nos athlètes brillent et hissent la France dans le top 5 des nations au tableau des médailles. La génération 2024 va-t-elle battre des records et gravir les podiums ?

Une fois les JO passés, place aux Jeux paralympiques, fin août, en pleine rentrée. Là encore, les attentes sont grandes en termes d'organisation, de performance aussi pour des sportifs qui concrétiseront souvent le parcours d'une vie.

#OnVousRépond

Vous vous posez des questions sur la tenue des Jeux ? Partagez-les nous dans le formulaire ci-dessous. Notre journaliste Cédric Cousseau, qui suit la préparation de l'événement, vous répondra régulièrement dans le cadre d'un nouveau rendez-vous #OnVousRépond consacré à Paris 2024 qui sera à retrouver sur les réseaux sociaux de franceinfo.