Paris 2024 : transports, infos pratiques, festivités… La mairie lance "Paris Info Jeux" pour se renseigner avant et pendant les JO

Des périmètres rouges ou bleus, des laissez-passer, des QR codes… À 150 jours des Jeux olympiques, l'inquiétude grimpe chez les Franciliens. Les Parisiens notamment sont souvent perdus et appréhendent l'été prochain. Alors la mairie a lancé la plateforme Paris Info Jeux pour que chacun puisse se renseigner sur les perturbations autour de son domicile ou de son travail.

Et c'est utile, dès maintenant. Le questionnaire est plutôt basique : "Est-ce que j'habite à Paris/hors de Paris ou est-ce que j'ai une activité à Paris ?", s'affiche alors une carte de la capitale. Pierre Rabadan, adjoint à la mairie de Paris chargé des Sports et des Jeux olympiques, rentre une adresse : "On va mettre l'Hôtel de ville de Paris avec un périmètre de 500 mètres aux alentours de ce point-là."

Des informations mises à jour régulièrement

Puis l'élu sélectionne un mode de transport, en l'occurrence deux roues motorisés. En cinq minutes, c'est plié et vous recevez dans votre boîte mail ou par SMS toutes les informations sur les éventuelles perturbations dans votre périmètre. Sans compter la foire aux questions, il y a 26 pages qui sont déjà mises à jour régulièrement : "90% des questions qui nous sont posées en public trouvent réponse dans la Foire aux questions. "D'où l'importance d'utiliser cet outil pour que l'information arrive jusqu'à la personne", explique adjoint à la mairie de Paris qui profite de l'occasion pour rassurer les Franciliens.

"On n'organise pas le plus grand événement du monde sans un certain nombre de contraintes, mais dire que la vie sera impossible et qu'on ne pourra plus se déplacer ce n'est pas vrai." Pierre Rabadan, adjoint à la mairie de Paris chargé des Sports et des Jeux olympiques à franceinfo

Et comme les Jeux olympiques ce ne sont pas que des perturbations, la plateforme vous permet aussi de recevoir des opportunités d'emplois ou les activités sportives proposées dans le cadre des Jeux.