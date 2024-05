Paris 2024 : six livres à lire avant les Jeux olympiques et paralympiques

Quatre-ving jours et autant d'opportunités de lire. Avant d'enchaîner les épreuves télévisées entre juillet et août, ces six livres pourraient vous redonner goût à la lecture, au sport ou aux deux. Ces ouvrages offrent chacun un pan de ce que représentent les Jeux olympiques, pour les passionnés comme pour ceux qui les ignorent ou les redoutent.

Enquête sur l'organisation des Jeux, témoignage d'athlète paralympique, petit dictionnaire du sport, livre d'arts, portraits de sportives, collection jeunesse... Franceinfo: sport vous propose six lectures à l'approche des Jeux olympiques de Paris 2024.

Les 100 mots du marathon, Anaïs Brosseau et Cyril Petit

Les 100 mots du marathon, Anaïs Brosseau et Cyril Petit. Que sais-je ?, 128 p., 10 €

Cette brève lexicographie a l'élégance d'évacuer le renoncement en incipit, par le mot "abandon", premier des cent, avant d'aborder les perspectives plus attrayantes. Elle jongle entre noms de légendes (Emil Zátopek, Alain Mimoun) et notions clés de la discipline (lièvre, VMA), sans omettre d'évoquer les ombres du tableau (dopage, triche) et les évolutions d'une épreuve indémodable (féminisation, non-binaire, Strava). Passant à l'envi de l'histoire au moderne et du technique au romantique, les mots choisis sont prétextes au récit d'un mythe à la richesse insoupçonnée.

Le petit dictionnaire de la grande épreuve, qui s'adresse "aux curieux comme aux passionnés", répond sans détour à toutes les interrogations que soulève le marathon.

Paris 2024 - Une ville face à la violence olympique, Jade Lindgaard

Paris 2024 - Une ville face à la violence olympique, Jade Lindgaard. Divergences, 200 p., 15 €

"Je n'ai pas voulu écrire un livre contre les Jeux olympiques." La première ligne de ce livre-enquête échappe à la prétérition par la rigueur qui traverse chaque chapitre. On y lit les récits d'habitants de Seine-Saint-Denis contraints de déménager, mais surtout le travail d'investigation de la journaliste de Mediapart Jade Lindgaard. Elle pèse chaque affirmation et vérifie chaque chiffre, offrant une tribune aux "habitant.es les plus vulnérables du territoire le plus mal aimé de France" sans jamais dépasser le cadre du "récit d'élucidation".

En contre-pied des biographies dithyrambiques de ceux qui magnétisent les caméras, Jade Lindgaard raconte les vies bouleversées contre leur gré par les Jeux olympiques. Les "1 500 personnes délogées" ou celles "dépossédées" de leur quartier témoignent, avec l'appui de documents officiels et d'entretiens de l'autrice avec divers représentants politiques. Les dernières pages offrent de nouvelles perspectives vers "les contre-projets" qui fleurissent en Seine-Saint-Denis et la vitalité des initiatives associatives et citoyennes dans le département.

La ruée vers l'or, Ernest Pignon-Ernest et Pierre-Louis Basse

La ruée vers l'or, Ernest Pignon-Ernest et Pierre-Louis Basse. En Exergue, 240 p., 39,90 €

Ce livre d'art propose les portraits originaux d'une trentaine d'athlètes, avec les dessins du plasticien Ernest Pignon-Ernest et les textes de l'écrivain Pierre-Louis Basse. Les figures de l'olympisme sont finement illustrées par le crayon de l'un et la plume de l'autre. Cet objet d'art naît de la collision entre un écrivain et journaliste spécialiste du sport, et un précurseur de l'art urbain qui n'avait dessiné le sport qu'une fois auparavant, pour une affiche de Roland-Garros.

En résulte un véritable objet d'art, où le dessinateur magnifie le mouvement de son style charbonneux unique, et l'écrivain exalte l'histoire et l'exploit.

Championnes ! 90 sportives exceptionnelles, Laurie Delhostal, Cécile Grès, Louison

Championnes ! 90 sportives exceptionnelles, Laurie Delhostal, Cécile Grès, Louison. Editions de La Martinière, 192 p., 19,95 €

Les premiers Jeux olympiques paritaires de l'histoire (5 250 athlètes de chaque genre) sont l'occasion de mettre en lumière des sportives qui méritent une place centrale dans l'histoire du sport. Ce livre entièrement féminin, conçu par autrices, illustratrices, éditrices, correctrices, maquettistes et fabricantes, met en lumière des légendes du sport méconnues, souvent pour l'unique raison qu'elles sont des femmes.

Ces sportives qui ont parfois grandi sans idole font aujourd'hui figure de modèles dans leur discipline. L'ouvrage qui leur est dédié est un condensé de culture à rattraper, de légendes négligées et de parcours inspirants, faisant également la part belle aux illustrations.

Rêve de Je(ux), Mathieu Thomas

Rêve de Je(ux), Mathieu Thomas. City éditions, 240 p., 16,90 €

"Mathieu découvre le badminton à 28 ans." C'est le préambule de l'histoire unique d'un athlète champion d'Europe, médaillé mondial et 17 fois champion de France de sa discipline. Celle d'un joueur de parabadminton qui se prépare pour les Jeux paralympiques de Paris 2024, plus de dix ans après avoir perdu la mobilité de sa jambe droite à cause d'un cancer.

Porteur d'espoir, déterminé depuis toujours à "passer par-dessus la douleur et l'échec", Mathieu Thomas raconte son parcours, humain comme sportif, jusqu'à son rêve de médaille à domicile, aux Jeux paralympiques de Paris 2024.

Intrigues aux Jeux Olympiques et Paralympiques, Caroline Fait

Intrigues aux Jeux Olympiques et Paralympiques, Caroline Fait. Hugo Jeunesse, 9,90 €

Les aventures de Vadim, Aya, Marin, Zoé et Anis sont une belle porte d'entrée vers la lecture, les monuments de Paris, mais aussi le sport et ses valeurs. Les cinq enquêteurs, âgés de 9 à 11 ans, s'appliquent à résoudre toutes les énigmes qui leur sont proposées au fil de rues de la capitale et des épreuves des Jeux olympiques et paralympiques.

Les quatre tomes de la collection – Le mystère des médailles disparues, Le talisman du champion, Deux adversaires pour une finale et Le trésor de Versailles – sont autant d'enquêtes ludiques avec une attention particulière apportée à la "représentation de l’handisport et de la diversité culturelle".