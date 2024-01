Paris 2024 : plongée dans les coulisses de la préparation de la cérémonie d'ouverture

Le 20 Heures est allé à la rencontre de Thomas Jolly et Thierry Reboul, les deux architectes de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024. Ils viennent d'en terminer l'écriture, et les premières répétitions sont prévues en mars.

Thomas Jolly, directeur artistique des cérémonies olympiques et paralympiques de Paris 2024, et Thierry Reboul, directeur des cérémonies, sont les architectes de la cérémonie d'ouverture. Ils viennent d'en terminer l'écriture. Le spectacle se dessine : trois heures de festivités sur la Seine, mélangeant défilé nautique et performance artistique. La musique, le cinéma et la gastronomie seront à l'honneur. Les premiers décors sont en construction, et les castings en préparation.



Des répétitions loin des regards

Les premières répétitions sont prévues au mois de mars, sur une base nautique ou dans des hangars, loin des regards. Moins de dix personnes connaissent la totalité du spectacle et le contenu de la dizaine de tableaux artistiques disséminés sur le parcours. Les équipes techniques et artistiques balayent aussi les pièges à éviter, prévoyant le pire sans jamais parler de plan B. Dans six mois, 200 bateaux seront sous les yeux de plus d'un milliard de curieux.